後生仔疫下難搵工！NGO設暑期義工實習計劃　助大專生累積經驗

文：社職

人人都說大學是人生的一個重要階段，不但可以在學校裏不斷吸收知識、結交來自不同背景的朋友，更重要的是把握機會走出校園，增廣見聞。但因疫情關係，海外交流、暑假實習、義工服務等一些發展機會都變得遙不可及。大部份學生指出，疫情令原本的大學生活不似預期，亦影響未來「搵工」的競爭力，對就業前景感到悲觀。有見及此，非牟利機構－社職得到香港賽馬會慈善信託基金支持，舉辦暑期義工實習計劃，提供超過25 多個實習職位，覆蓋範疇多元化，包括數碼營銷、項目研究、設計、活動策劃等，為參加學生提供最少六星期暑假實習機會，並提供津貼，希望學生可以透過實習汲取實戰經驗，豐富個人履歷。



非牟利機構社職得到香港賽馬會慈善信託基金支持，舉辦暑期義工實習計劃，為大專生提供超過25 多個實習職位。（社職提供）

計劃主辦機構社職創辦人兼行政總裁Matthew 表示：「新冠疫情對經濟造成沉重打擊，無可避免為大學生的就業前景蒙上陰霾。我們亦發現基層學生冀參與實習助未來「搵工」，但大部份實習都沒有薪金或津貼，令有經濟壓力的基層青年放棄職場實戰機會。雖然是次暑假實習計劃津貼不多，但希望透過計劃強化對基層青年的實習及經濟支援。」同時，計劃亦會招聘海外大專生，讓學生可以結交來自不同背景的朋友，促進文化交流。他相信實習計劃是雙贏，社職可得到實習生的「後生仔」角度和意見，而實習生可以從職場實戰之中吸取寶貴的工作經驗，提升職場競爭力。

在職場見工面試中，除工作經驗外，義工、實習、海外交流等經驗也是畢業生面試加分的重要關鍵。去屆實習生之一的Melody 同學坦言，是次實習與她修讀的學科並無關係，但這正是她報名的原因，「我在大學修讀化學，但因未來想做市場營銷相關工作，最後成功透過實習計劃嘗試其他專業領域，累積不一樣的工作及學習體驗」。Melody 表示，當她在求職面試中分享有關的實習經驗，僱主都認為她積極進取，勝任市場營銷相關職位，並表示這些實習經驗讓她在芸芸大學畢業生中更有優勢。

另一位參與計劃的同學Daisy表示，學校需要學生完成120小時Service Learning實習時數以達至學校畢業要求，但疫情令很多實體服務停擺，難以累積足夠時數。Daisy 指出：「我本來很擔心沒有足夠時數未能畢業，但最後除了可以一次過完成實習和累積夠義工時數外，更可以接觸到不同機構的受惠者，過程中亦感受到做義工的快樂及滿足感，體會到社福界的工作意義。」

最後，Daisy 積極的工作表現得到機構肯定，即使未畢業都已獲聘為機構長期員工。Matthew 表示：「雖然實習的工資或比做兼職低，但實習可以認識更多人脈。如果學生好好把握每個機會，實習的效益會比想像更大。在未來一年，社職將會與超過100 個非牟利機構合作，舉辦為期3 個月至1 年的實習計劃，涵蓋以青少年、長者、少數族裔、環保等為服務對象的機構。在甄選和配對過程中，合作機構可按其業務需要及發展，透過計劃聘請合適的學生，為業務拓展引入創新視野。」

社職（Social Career）網址：www.socialcareer.org

facebook專頁：https://www.facebook.com/socialcareerorg/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

作者簡介：



社職(Social Career)創立於 2015 年，是⼀家在香港註冊，建基於科技的非牟利機構，亦是根據《稅務條例》第 88 條獲豁免繳稅的慈善機構。社職得到香港賽⾺會慈善信託基⾦⽀持及捐助，建造⼀個⿎勵普羅⼤眾參與社會活動和義務⼯作的平台。

