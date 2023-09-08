閃嫁37歲小鮮肉　4年被搾取$70萬養老金　83歲老婦另結「新歡」

「幾多對，持續愛到幾多歲？」英國一名83歲老婦在網上認識一名37歲埃及男子，兩人一拍即合，老婦更親自前往開羅與對方見面，翌年甜蜜結婚。可是老婦近日透露懷疑男方騙財，指丈夫4年間至少從她身上偷取7.1萬英鎊養老金（約70萬港元），這段忘年戀婚姻只能維持近2年，老婦目前已有「新歡」養貓為樂。



兩人最初感情要好。（Iris Jones facebook圖片）

老婦瓊斯（Iris Jones）住在濱海韋斯頓一間海邊平房，退休前是一名清潔工人，將兩名兒子養育成人。她在2019年6月透過facebook認識到易卜拉欣（Mohamed Ibrahim），雖然兩人相差46歲，但愈談愈投契。瓊斯知道易卜拉欣當年被逼婚，生下四名小朋友，最終離婚收場，男方感情憾事無礙雙方發展，大約兩個星期後，易卜拉欣向她求婚。

瓊斯前往埃及開羅，和易卜拉欣生活，當時她不但替男方還清信用卡債務，而且包辦兩人生活費用，「我的銀行賬戶內有4萬英鎊（約39萬港元），我每天都把銀行卡交給易卜拉欣，我們每天可以提錢支付生活費、外出就餐，享受上流生活」。

到了2020年，兩人在當地舉行婚禮，逗留了3個月後，瓊斯離開開羅返回英國，易卜拉欣叫她檢查銀行帳戶，估算仍有9,000英鎊（約8.8萬港元）。即使返回英國後，易卜拉欣仍然繼續索錢，瓊斯再給他1.4萬英磅現金（約13萬港元）。

+ 8

由於英國須審查易卜拉欣的居留資格，所以兩人一度分隔異地，直到2021年11月，易卜拉欣獲得簽證，開始和妻子齊過「新婚生活」。這段忘年戀婚姻轟動全國，兩人成為熱門話題，更曾上電視節目接受訪問，瓊斯更大談和丈夫的「第一次」，「用完整條潤滑劑，隔天無法走路」。

好景不常，兩人關係開始惡化，瓊斯認為丈夫「不斷要很多東西」，她再給對方2.6萬英鎊（約25萬港元），但丈夫仍然想多要4萬英鎊（約39萬港元）。瓊斯明言無法再付錢，「如果我（瓊斯）明天死了，就沒有足夠殮葬費」，加上易卜拉欣知道自己無法繼承妻子的平房，兩人婚姻級岌岌可危，至6月13日，兩人發生激烈口角，瓊斯即場要求丈夫離開。

瓊斯立即有「新歡」成為「貓奴」，並為愛貓命名為「蒂布斯先生」。（Iris Jones facebook圖片）

易卜拉欣先後在facebook上載兩條影片，並用文字交代指，和瓊斯同住期間，對方不許他離開住處，令他人身自由受到限制。他更稱妻子誹謗中傷他和家人，批評對方「不值得信任，利用公眾和媒體來賺錢，只懂得流下鱷魚淚」，提醒大家切勿相信瓊斯。

雖然婚姻畫上句號，但瓊斯立即有「新歡」成為「貓奴」，並為愛貓命名為「蒂布斯先生」（Mr Tibbs）。

（綜合）