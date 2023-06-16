嫲孫戀│62歲婦嫁28歲小鮮肉　甜蜜心聲：丈夫能照顧我到生命盡頭

年齡無阻真愛！馬來西亞1名四代同堂的62歲婦人與28歲男子經TikTok認識，無視34載年齡差距而墮入愛河，拍拖不足1年就修成正果結婚。2人將自身愛情故事分享到TikTok，被網民廣泛轉載，點閱率超過240萬，這位六旬人妻幸福表示「相信老公能照顧我直到生命盡頭」。



2人年齡相差42歲卻無阻真愛，並在TikTok分享日常生活，甚至標示出生年份、家鄉和住所州份。（「mohammadamiinrokiahfamli」TikTok影片截圖）

62歲婦人薩瑪特（Rokiah Samat）本身經歷過2次婚姻，育有至少10名子女、22名孫仔孫女和一名曾孫，子女年齡介乎18至45歲。她首次婚姻是在1977年，持續大約40年，但6年前離婚；第二次婚姻是在2018年，她和1名緬甸男子結婚，但關係只是維持了2年，「當時不得不離婚，無法應付和前夫的遠距離關係，他當時在中國工作」。

兩人顯得甜蜜。（「mohammadamiinrokiahfamli」TikTok影片截圖）

「登六」之齡再加上四代同堂，薩瑪特仍吸引到28歲詹達爾（Mohammad Amin Jundail）的愛慕，他擔任按摩師和銷售美容產品，在十兄弟姐妹中排行第八，2021年10月見到薩瑪特的TikTok帳戶後私訊她，由於2人有相同愛好包括釣魚和園藝，在網上交流後變得愈來愈熟絡。詹達爾其後決定從家鄉出發會見佳人，由馬來西亞沙巴州東岸小鎮仙本那啟程，前往薩瑪特居住的吉蘭丹州東部的巴西富地縣，並找到了按摩師工作。去年1月10日除了是詹達爾的生日之外，更是首次前往薩瑪特住所，然後他們開始交往，2022年6月6日訂婚，3個月後、即是9月9日結為夫妻，這段嫲孫戀婚姻更得到雙方家人的支持。

詹達爾表示，「很感激有一位體貼完美的妻子，令我的人生變得更加完整，她是一名好廚師，我喜歡她烹調的咖哩魚頭」。

2人表現得和一般夫妻沒有分別。（「mohammadamiinrokiahfamli」TikTok影片截圖）

薩瑪特亦指，由於他們很投契，而且詹達爾和其子女相處得很好，所以她接受了詹達爾，她剖白心聲時表示：「我不喜歡和子女一起生活，反而更喜歡獨自生活，但同時我需要伴侶，這就是我再婚的原因…對我來說，年齡並非問題，最重要的是得到一個真誠丈夫。」她對丈夫充滿信心，「儘管丈夫年輕得多，但我相信丈夫會照顧我，直到我的生命結束，我希望這是我最後一段婚姻」。2人不時將自身愛情故事分享到TikTok，引來網民轉傳，據了解，點擊率超過240萬。

（綜合）