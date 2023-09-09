情趣人偶慘被棄公屋走廊！全身赤裸仲被割胸　網民笑問：有乳癌？

農曆七月看到這幕，真是「嚇到個心離一離」！日前網上流傳1張於大埔富善邨某走廊拍下的相片，有疑似情趣人偶慘遭遺棄，不只全身赤裸，更令人覺得可怕是，它的「雙峰」居然被人殘忍割下，令上傳照片的網民不禁稱：「一開𨋢門畀佢嚇一嚇，邊個趕咗阿嫂出街？」

帖文惹來網民熱議，笑言猶如情殺案，「胸案呀」、「或者係大婆趕三奶出黎」；不過有留言覺得並不可笑，提醒附近居民要提高警覺，質疑「棄屍者」或有心理問題，出入皆要小心。



網上流傳大埔富善邨某走廊，有疑似情趣人偶被遺棄。它全身赤裸，胸部慘被割下，「被殺」手法相當兇殘，網民笑言「胸案呀」。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

有網民在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖轉載相片，表示「朋友Send嚟，一開𨋢門畀佢嚇一嚇，邊個趕咗阿嫂出街？」。圖片可見，1個龐大人形物體被棄置於走廊的垃圾堆中，它體型瘦削，嘴上塗抹鮮紅色唇膏，貌似還有塗睫毛液和腮紅，相信為男士所用的情趣人偶。可令人訝異的是，它人偶不只全身「光脫脫」，腳底亦有疑似被煙頭所燒痕跡，甚至還被「行兇者」狠下殺手，分別割掉左右乳房，「被殺」手法可謂相當兇殘。

帖文惹來網民爆笑回覆，直指「好殘忍」、「胸案呀」、「真真正正知道咩叫玩爛咗」、「阿嫂有乳癌？」、「始亂終棄」、「因住夜晚返嚟搵你」、「似係玩完驚有人執返去玩，所以剪走對胸分開掉」、「我噚日見到有人喺街抬住行，開頭以為咩事有人暈咗」；亦有人笑指事件是正宮和第三者的糾紛，「或者係大婆趕三奶出嚟」。

過往曾有情趣人偶被反轉倒立於垃圾桶，長髮露出，畫面滲人。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

有人則提醒該屋邨的居民要提高警覺，認為「棄屍者」或有心理問題，「變態行為」、「住附近小心啲」、「如果用個袋入住真係會嚇親收垃圾嗰個，唔入袋又嚇親街坊」。另有留言分享類似的「駭人棄屍案」，有人偶竟被反轉倒立棄於垃圾桶，露出長長頭髮，令人不寒而慄。

（綜合）