巴士女乘客遺胸圍及性玩具　司機拍片放上網尋人　網民炮轟侵私隱

這樣尋找物主真的好嗎？馬來西亞較早前有長途巴士乘客遺留物品於座位上，司機打開查看時，發現內裏不但有女性內衣和衛生棉，還有1個紙盒，裏頭原來是男子性器官形狀的情趣用品，司機拍下的片段分享到社交媒體，聲稱希望失主能主動聯絡取回。可是，司機「熱心尋人」的舉動惹來部份網民不滿，批評他擅自拆開乘客私人物品，這樣尋找物品如侵犯別人隱私。



大馬有長途巴司機在網上發帖尋找失物主人，失物包括女性內衣和情趣用品，網民質疑司侵犯乘客私隱。（FB＠@mynewshub）

該長途巴士所屬的公司於Twitter（現稱X）發布長約1分29秒短片，寫道「1名巴士司機驚訝地發現相信是乘客遺留的淫穢玩具」。司機發現袋子後，為保自身權益，便錄製其檢查該袋物品的過程。影片截圖可見，1個白色環保袋被遺留於巴士座位上，司機上前查看時逐一將物件展示，先是發現女性內衣、睡衣、衛生棉，另外還有個普通長形紙盒寫着「Adam」，打開後便發現原來是男子性器官型狀的情趣用品，還附加1支潤滑劑。

由於該架長途巴士目的地為吉蘭丹哥打巴魯（Kota Bharu），所以司機相信失主是來自那裏的女乘客。其後他將片段上傳至社交媒體，望失主看到後能主動聯絡拿回袋子。不過，巴士司機擅自打開乘客的私人物品查看，再將片段上傳至網上就惹來部份網民不滿，認為他是侵犯別人隱私。惟司機解釋他們也很為難，聲稱「但我們要檢查是否有物主的資料」；惟暫未知失主是否已聯絡司機。

（Twitter）