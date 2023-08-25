離奇！路邊電線桿疑現粉紅情趣用品　網民嘲如愛心雨傘：共享概念

情趣用品不收好，還隨意扔在路邊？台灣有男生走在路上時，突然發現在電線桿旁竟然出現疑似情趣用品，百思不得其解的他便發文到網上，疑惑詢問「這到底是？」，亦好奇為何會被置於路邊。帖文惹來網民關注，不少人都笑指是「結緣品」、「就像共享單車、愛心雨傘的概念」；亦有人嘲笑所謂發現者樓主其實就是物主，請他不要「賊喊捉賊」，「你自己的東西拍完照趕快收起來了」。



有台男於路上電線桿旁發現疑似女生所用的情趣用品，不解地詢問「這到底是？」，亦好奇為何會被棄置於路邊；帖文惹來網民笑言如共享概念，「需要的請自取，用完要歸位」。（FB「路上觀察學院」圖片）

該男生在facebook群組「路上觀察學院」發帖並附上2張圖片，詢問「這到底是？要怎樣才會放在電線桿的上面」。圖片所示，在路邊1支電線桿下，周遭被樹葉遮擋，而下方竟然出現1個粉紅色物體，仔細看猜測為情趣用品。

電線桿下方出現粉紅色物體，仔細看相信為情趣用品。（FB「路上觀察學院」圖片）

帖文惹來網民熱議，有人笑言是「結緣品」、「姊夫要充電啊」、「前男友」、「獨樂樂不如眾樂樂」、「就像共享單車、愛心雨傘的概念」、「需要的請自取，用完要歸位」、「充電中請稍候」；另有人指遠看真不知是情趣用品，還以為是肥皂。

至於情趣用品為何會出現在路邊，網民齊猜背後原因，「應該是說明書沒有看懂，放錯地方」、「便宜貨太爛」、「沒電壞掉了？」、「夾娃娃夾到的吧」。不過亦有留言反指樓主「賊喊捉賊」，「你自己的東西拍完照趕快收起來了」、「還很新，這是汽車旅館裏面附的」，並指出那個應該不是電線桿，只是路燈而已。

（FB「路上觀察學院」）