黑雨｜九龍塘西裝男闖激流上班　慘被沖走片瘋傳　網民：搏到咁盡

【黑雨／紅雨／黃雨／天文台天氣／上班安排／停工停課】暴雨下黃大仙、柴灣、將軍澳、大圍、黃竹坑、大埔、林村等地區都嚴重水浸，至今早惡劣天氣持續，不少打工仔要冒險上班。本港網絡瘋傳1段影片，見到九龍塘斜路「激流」處，有穿西裝中年男子冒雨橫過馬路，結果不敵洪水被沖走，消失於鏡頭。

影片震驚網民，「為咗返工可以去到幾盡？」、「無嘢可以阻止對返工嘅熱愛」；也有網民估計男子可能是緊急服務人員，無辦法下才要冒險出門上班。



本港網絡瘋傳1段影片，見到九龍塘斜路「激流」處，有穿西裝中年男子冒雨橫過馬路，結果不敵洪水被沖走，消失於鏡頭。（影片截圖）

YouTube頻道「車CAM追蹤」以「九龍塘義德道有人被急流沖走」為題發布該段2分03秒影片。畫面中，當時九龍塘斜路上洪水變成急流瀑布，穿西裝中年男子嘗試在激流中橫過馬路，但洪水阻力下只能大踏步慢慢移動。

西裝男被沖走過程逐格睇▼▼▼

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然而幾經掙扎，人力終究無法戰勝自然，西裝男遭激流沖至站不穩搖動，後來更失平衡倒下被洪水沖走，一直隨着水流向斜坡滑落，消失於鏡頭，未知被沖到何處。

網民看過影片震驚，「為咗返工可以去到幾盡？」、「見到條咁嘅水柱同激流都仲咁搏命徒步返工，超越晒黎生嗰個境界」、「佢有幾熱愛份工呀，咁嘅情況都返工」、「瀑布咁都仲要行？」、「返工返到急流勇退」、「黐X線, 乜X嘢驅使佢咁做」。也有網民估計男子可能是緊急服務人員，無辦法下才要冒險出門上班，又或是正回家。