黑雨｜勞工處發極端情況下工作安排　1關鍵惹網民議：邊個唔返工…

【黑雨／水浸】天文台周四（9月7日）晚上11時5分起發出黑色暴雨警告信號，暴雨下黃大仙、柴灣、將軍澳、大圍、黃竹坑、大埔、林村等地區都嚴重水浸，政府宣布極端情況至少維持至下午6時，勞工處發言人提醒僱主，「極端情況」下除必要人員外，僱員應留在安全地點，不要啓程上班。何謂「必要人員」最引起網民熱議，笑言這最終只由僱主界定，許多打工仔仍要冒住黑雨上班，「僱主：我所有員工都是必要人員」。



9月7日晚上暴雨不停，天文台發出黑色暴雨警告信號，港鐵柴灣站內水浸，出入口一度要關閉。（廖雁雄攝)

世紀黑雨令香港多區嚴重水浸，政府發出「極端情況」後，勞工處發言人今晨提醒僱主，「在『極端情況』存在期間，除與僱主就『極端情況』存在期間有訂立返回工作地點上班協定的必要人員外，僱員應留在原來的地點或安全地點，不要啓程上班」。

當「極端情況」結束，僱員應按和僱主協定的復工安排上班或在家工作，僱主要考慮實際交通情況，作出情理兼備及彈性處理，以僱員安全為先。發言人強調，如僱員在「極端情況」下未能上班或及時返回崗合，僱主不應無故拒發工資、獎金及津貼等。另外亦不應扣減僱主在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日或休息日，以補償因「極端情況」存在期間未能上班的工時。僱主如無合理辯解而不遵守《僱傭條例》有關規定可被檢控。

另外，據勞工署《颱風及暴下的工作守則》，僱主必須盡早與僱員訂明有關熱帶氣旋警告、暴雨警告或超強颱風後的「極端情況」， 以及其他惡劣天氣下合理而切實可行的工作安排。

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勞工處發布的安排一出被轉載到連登討論區，網民笑言「知道啲人睇唔明呢個term，所以補多飛講解出嚟」、「啲人依然會錯誤認為一落黑雨轉紅兩個鐘就要返，而忽略『極端情況』嘅存在」。網民憂慮政府取消黑色暴雨警告時會連同「極端情況」一起取消，到時要趕返工，不過，政府目前已宣布「極端情況」會至少維持到下午6時。

許多人慨嘆如何定義「必要人員」，很可能由老闆自己釐定，而且打工仔也會被字眼影響而互相猜忌，「邊個唔返工，邊個就係垃圾」、「唔返工就證明你係非必要」。

網民紛紛模仿僱主們口吻，打趣道「無必要就唔使請啦，公司邊有咁多閒錢養閒人」、「無必要我請嚟做乜？同我躝返工啦」、「全部都係必要人員」、「所有人都係核心人物，請你返工」、「指引唔一定要跟㗎啦」。結論是如果公司的「必要人員」才上班，「經此一役，大家應該都知道自己係公司嘅地位啦」。

（連登討論區）