乖孫帶食麥當勞超貴螯龍蝦堡　80歲嫲嫲慘跌龍蝦肉　結局超可愛

帶家人「食好西」當然要高高興興，但意外隨是突然襲來！台灣麥當勞近日新推出單點售價385新台幣（約98港元）的限量「螯龍蝦堡」，吸引不少人搶購買，有乖孫帶同80歲嫲嫲前往品嚐，詎料嫲嫲咬生菜時，不小心將龍蝦肉「直接掉到桌子上，剩下的都掉地板了」，但嫲嫲非但沒有失望，但而露出滿足表情吃得非常開心，沒有破壞「食好西」興致。網民紛紛留言「（嫲嫲）好可愛」、「掉到桌上照吃無誤」、「沒有超過3秒都還可以吃」。



樓主日前帶同80歲嫲嫲前往麥當勞品嚐「螯龍蝦堡」，但「肉的部分大概五分之一，剩下的全部都是生菜」。（Dcard討論區圖片）

樓主在「Dcard討論區」表示，日前帶同80歲嫲嫲前往麥當勞品嚐「螯龍蝦堡」，但「肉的部分大概五分之一，剩下的全部都是生菜」，令他大失所望。嫲嫲在咬生菜時，懷疑不小心，「肉直接掉到桌子上，剩下的都掉地板了」，但嫲嫲沒有失望，反而仍然「吃得很開心」。

台灣麥當勞的「螯龍蝦堡」單點售價385新台幣（約98港元），套餐價更高達450新台幣（114港元），據稱打破當地麥當勞的售價紀錄。（台灣麥當勞IG圖片）

帖文引來網民留言，大讚嫲嫲「好可愛」、「吃的開心真的讚」，亦有人笑言「掉到桌上照吃無誤」、「沒有超過3秒都還可以吃」。

台灣麥當勞的「螯龍蝦堡」單點售價385新台幣（約98港元），套餐價更高達450新台幣（114港元），據稱打破當地麥當勞的售價紀錄，而全台僅限量發售30萬份，令到不少人爭先恐後購買品嚐「打卡」。

（Dcard討論區）