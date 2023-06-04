6人酒樓點$1688套餐！狠批食物質素差：超級伏　最不滿係最後呢樣

到底是過份奄尖或是合理批評？近日有食客發文指在新蒲崗某酒家點選1個6人份量，價值$1,688的套餐，不過就批評各款飯餸都差劣，如「龍蝦得三舊肉」、「雞肉鞋颯颯」，更過份是最尾端上的水果，今她不禁怒言「真係想講粗口」。有網民認為是樓主奄尖「多聲氣」，「畀千零蚊就想做大爺」、「畀呢個價錢唔好太大期望」；亦有曾於該酒家用膳的客人分享中伏經歷，揚言不會再幫襯，「之前試過晚餐片皮鴨也是超級伏，鴨肉可能先切好，（擺）放至少幾個小時，超級難吃」。



最後端上的水果只有8塊橙，亦沒有擺盤。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該食客在Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」群組發帖，控訴「伏、伏、伏，超級伏」。她表示日前到新蒲崗某酒家享用名為「金鑽宴」、半席（6位用）價值$1,688的套餐，但幾乎所有食物都不好吃。她形容「龍蝦得三舊肉，所謂炸大蝦只是平時街市的$68斤，但只有6隻沾上厚厚粉漿的炸蝦」，加上雞肉「鞋颯颯」，魚肚翅其實都只是魚肚芡，更批評該酒家「無服務」。

不過她最為不滿是「合時生果」，看見後怒言「真係想講粗口」，「要爆喇」。圖片所示，水果只有8塊橙，亦沒有擺盤，樓主隨即詢問經理「這是$1,688套餐的生果嗎？」，對方回答「係」便離開了。她補充，整個套餐全部飯餸都很差，因親友回港想和對方洗塵，不過看見桌上的飯餸，都不敢拿起相機和提及餸菜口味，因自覺怠慢了人家。

對於樓主控訴酒家多項食物「伏」，有網民就認為是過份奄尖，「畀千零蚊￼就想做大爺」、「人頭除開$300一位有找，佢又要賺你又要交租」、「畀呢個價錢都唔好太大期望，食個普通Lunch都60-70啦」；有留言則表示無圖無真相，難作評論，「影張餐單同埋碟生果，然後講到天花龍鳳」。

亦有人力撐樓主批評合理，「所以抵啲舖頭無生意」、「呢個『果盤』都攞得出嚟，我相信啲餸都唔好得去邊」、「6位套餐最貴都畀咁嘅服務，真係抵X」；有留言更分享於同一餐廳的中伏經歷，揚言不會再幫襯，「之前試過晚餐片皮鴨也是超級伏，我覺得鴨肉可能先切好，（擺）放至少幾個小時，吃起來完全只有『驅殼』，沒有『靈魂』，超級難吃」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）