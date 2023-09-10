好險！大媽將新抱40萬鑽飾當垃圾丟　報警終尋回　1關鍵網民鬧爆

順手丟個膠袋，裏面的東西值40萬？蘇州有大媽日前晚上出門丟垃圾，見門口位置有個小膠袋拿起順便扔，沒料到裏面原來是新抱的鑽石首飾，總值逾40萬人民幣（約42萬港元），家人其後想到垃圾房翻找發現已關門，情急下只好報警求助，最終在數名警員陪同下要在炎熱的垃圾房內翻找約40分鐘，竟成功一件不漏找回首飾。大媽感激警員付出，但網民關注點是到底為何新抱要這樣將貴重東西包膠袋放門口，「換我也以為是垃圾要扔掉」、「還要浪費警力來幫你找」。



內地有大媽報警，指不小心將新抱的價值40萬元鑽飾當垃圾扔了。（微博影片截圖）

內媒報道，日前晚上9時許，蘇州某小區居民王阿姨的新抱發現放在門口的一袋飾物不見了，內裏包括一對鑽石耳環、戒指等，總值逾40萬人民幣。王阿姨聽到是放在門口的大理石上時，「那麼我說，我剛才去扔垃圾扔掉了，我也急得走投無路了」。

原來新抱將暫時不用的首飾，用小膠袋包好暫時放在門口，令王阿姨以為是垃圾便順手丟了，家人趕去找垃圾時，發現已經過了垃圾的投放時間，垃圾房已經關門沒人了，情急下報警。

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警方指當時垃圾房關上了門，翻找外面的垃圾箱則未有發現；後來找物業管理員來開門，裏面垃圾裝很滿，而要找的東西又很小。翻垃圾時根本不確定首飾膠袋是否還在。幸檢查了一半垃圾時，終於發現一個小袋，幸好首飾還在。最近天氣炎熱，整個小區的垃圾堆在裏面一整天，警員稱「翻找的時間氣味非常濃」，數人在裏面待了近40分鐘。

飾物一件不漏尋回，王阿姨向警方道謝，「真的不容易，我真的感激」。事件看得網民傻眼，「有錢人的生活是我能看的嗎？」、「大戶人家啊，這麼隨意」、「想想我幾千的都放盒子裏」。

許多人指事件屬新抱的錯，「正常人誰會用塑膠裝40萬的鑽石？還放在門口…」、「40萬的首飾用塑膠袋裝了放門口，你是有什麼想法。還要浪費警力來幫你找，你自己幹嘛去了」、「換我也以為是垃圾要扔掉的」。但有人笑言可能新抱「就是覺得用塑膠袋不會引起注意不會有人拿走，沒想到被阿姨當垃圾了」。

（綜合）