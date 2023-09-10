每周給50元零錢！二年級女童自費購千元書包　母問金錢來源傻眼了

不少家長都會給孩子零用錢，希望他們能從小學會理財。馬來西亞有人妻分享，每周只給女兒馬幣50令吉（下同，約83港元）零用錢，但女兒看中1個價值過千令吉的書包，竟然能自己拿出大疊鈔票付清。人妻傻眼過後詢問女兒金錢來源，內心更是五味雜陳，故於網上求助：「我現在應該怎麼做？」

不少網民大讚女童「有錢途」，「好好教育你應該可以很早享福」；不過亦有人提醒人妻應該及時教育小孩的金錢觀，以免出現偏差，「現在不糾正，長大你就必須面對可能的司法問題了」。



大馬有女童每周僅有50馬幣零用錢，卻能靠自己購入過千馬幣的書包，母親詢問後揭女兒在校竟做1事賺錢，無奈嘆「我現在應該怎麼做？」。（GettyImage／示意圖）

「發現二年級女兒最近擁有非常多錢花！知道來源之後我不知道是否開心還是擔心。」該人妻在facebook群組「UTAR Confessions - ALL Rejected / Censor Original Posts」發帖，指每星期會給女兒馬幣50令吉零用錢。某天她帶女兒逛檳城比較高消費商場時，女兒在書店看中一個書包，還稱同學都有該款書包，吵着要她買回家。

人妻查看價格後大驚，該款書包居然要馬幣899令吉（約1505港元），只好答應會帶女兒去買喜歡的文具，分散她注意力。不料話還沒說完，女兒竟回道「媽咪，我自己有錢」，隨即從書包拿出一大堆鈔票，合共馬幣1550令吉（約2596港元）。

樓主指女兒花錢可以說是「洗腳唔抹腳」，疑惑女兒每星期只有50元零用錢，單買食物都應會用完，不可能還有過千元。當她確定鈔票不是丈夫所給後，回家便詢問女兒金錢的來源，沒料女兒竟透露，原來她在學校趁休息時開盤做莊賭大小，由於就讀國際學校，同學父母都是高收入人士，一天零用錢就有馬幣100令吉（約167港元），令她能「靠賭發達」。

人妻詢問女兒金錢來源，被告知原來女兒在學校開賭，因而感到震驚。（《寶寶大過天》劇照）

人妻不禁感嘆，指難怪每天接女兒放學都會看到學生們手持某大品牌的咖啡，學校外面還有一大群送外賣的速遞員，可惜當她跟丈夫提及此事時，對方卻表現出無所謂的態度，還哈哈大笑，只好發文詢問網民：「我現在應該怎樣做？」

不少網民都驚歎樓主女兒是「人才」，認為必需好好栽陪，「有錢途」、「有賺錢頭腦」、「以後說不定就會有股票Tips」、「所以說人脈很重要」、「好好教育你應該可以很早享福」、「國際學校小天后」。亦有留言覺得人妻與丈夫應該及早教育孩子正確的金錢觀，「學校撈偏」、「三觀問題，你老公也必須談談，現在不糾正，長大你就必須面對可能的司法問題了」、「你應該告訴她學校應該是學習的地方，不是賺朋友零錢的地方」。

（綜合）