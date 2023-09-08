黑雨｜停車場水浸　私家車包膠袋「完美防水」照瘋傳！ 真相是…

百年一遇的世紀雨災導致香港多區嚴重水浸，黃大仙、柴灣、將軍澳、大圍、黃竹坑、大埔成重災區，水浸畫面在網上瘋傳。今日下午（9月8日）香港facebook群組流傳圖片，顯示有車主在停車場水浸的情況下，因事前用巨大膠袋將整輛私家車包好，而且綁的結非常扎實，貼在車頂之上難以入水，完美防水手法震撼網民，「有先見之明」、「下次黑雨，我都知點做」。

翻查資料，照片拍攝地點為福州市，當地日前受颱風海葵吹襲下起暴雨，該名車主用防水袋包裹好後成後，成為停車場唯一完好無損的車，被封作「防水界大佬」，他後來接受內媒訪問亦大方分享做法，原來遠未及網民猜的複雜。



網上流傳圖片，有車主在水浸前將私家車用膠袋包好，結果完整無缺。（網上圖片）

香港多區嚴重水浸，一眾車主定必擔心愛車「浸親」。香港網絡今午流傳圖片，顯示有車主在停車場內，用厚膠袋包裹好再打結放在車頂上，積水浸到部份輪胎但裏面完全無入水。

車主醒目舉動被網民大讚，「呢個車主真係有先見之明」、「這個車主最叻可一早預備，最叻係知道今次咁大鑊」、「包轆過底都無穿，應該相當厚」。部份好奇車主如何套袋，「係咪鋪好個膠袋喺地下再駛架車入個袋入邊？」、「去邊買到咁大咁厚身膠袋呀」、「浸過頂敢點算？」。有人又驚訝車主太好手勢：「個結打得幾靚。」

翻查資料，照片其實攝於早前颱風海葵吹襲的福建省福州市，當時下起暴雨，9月5日，微博等社交平台瘋傳這張圖片，其實是當地車主的防水大法，停車場積水幾乎蓋過了其他車的車胎，但他的車包膠袋後避過一劫，被網民封為「防水界大佬」。

車主後來解釋，包的手法沒有網民想的複雜，他先將車駛離泊位，再將防水袋打開鋪好，車倒回泊位，自己下車把防雨袋排氣包紮就完成。該車主魏先生接受《瀟湘晨報》訪問，稱他的車才買了不到1年，防水袋是為了應對颱風天氣準備的，因為他的車底盤低，水浸時更危險，「目前看還是起到了作用，整個車庫估計就我這輛完好無損」。

颱風海葵｜提前用防水膠袋包裹愛車 車主：整個地庫就我的車沒事

（綜合）