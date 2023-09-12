勵志！老翁自學英文1方法記生字　流利英語介紹家鄉大學教授都讚

所謂「有志者事竟成」，年紀絕非學習新事物的障礙！內地1名七旬老伯自學英文43年，多年來靠剪下藥盒外殼，自製英文生字卡，憑着不懈努力練得一口流利英語。近年他為了提高英文水平，更想到拍片以英語介紹家鄉文化，獲得大學教授及網民關注及激讚。



現年70歲的李錦記自學英文43年，多年來靠剪下藥盒外殼，自製英文生字卡，憑着不懈努力練得一口流利英語。（微博影片截圖）

現年70歲的李錦記年輕時缺乏學習機會，好學的他過往於藥品公司工作時已對學英文感興趣，不時剪下藥盒的外殼，寫上英文單詞及音標製成生字卡，「有空就拿出來看」，至今已自學英文足足43年。

退休後，李錦記一邊擺地攤，一邊幫人理髮，期間從未放棄學習英文。去年他為了提升個人英文水平，決定接觸新事物，嘗試以英文拍片介紹家鄉佛山的文化、美景美食以及風土人情。影片引來網民關注，有當地大學教授亦留意到短片，大讚他「做了1件很優秀的工作」，讓世界藉影片了解佛山。

為了提升個人英文水平，李錦記決定接觸新事物，嘗試以英文拍片介紹家鄉佛山的文化、美景美食以及風土人情。（微博影片截圖）

對於外界的誇讚，李錦記感到高興又安慰，坦言拍片需要付出心力準備，不過從中也得到精神及心靈上的滿足，「知識改變命運，物質上是沒有得到什麼，在精神上我自己覺得非常充實」。因此他決定堅持繼續拍片，「既然自己走了這條路，就一直走下去，再艱苦再累也要走下去」。