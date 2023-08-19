接載伯伯往老人院探妻子　對話流露恩愛之情　的哥欲免車資遭拒

的士界善心司機！有的士司機於網上發文分享接載一位83歲伯伯乘客的經歷，他與伯伯閒話家常，得悉伯伯每天都會前往老人院探望73歲太太，並會帶備食物，其間司機讚嘆伯伯身體很健康，伯伯說「健唔健康都要做㗎啦，呢樣嘢」、「希望我健康啲可以探多幾次啦」，到達目的地時司機說不用付錢，但整程車手中一直緊握多張20元紙幣的伯伯堅持付錢。司機於帖文笑言，「伯伯堅持要畀錢我應該點做好……在線等」。

伯伯與太太的恩愛之情令人感動，有網民留言讚揚司機做了好人好事，不過亦有網民指出，「人家有能力乘坐的士，當然不希望接受他人恩惠的。他明白自己可以付出車資是一種『福氣』的道理！」。



有的士司機於網上發文分享接載一位83歲伯伯乘客的經歷。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」影片截圖）

該司機於facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文表示，他於青衣接載到一名83歲伯伯欲前往荃灣的老人院探望73歲太太，笑言「我有個壞習慣，通常車公公婆婆都係唔收錢，但今次伯伯堅持要畀錢我應該點做好…在線等」，又說發文是盼有更多善心司機可以效法，不收有需要、非「純粹想遊免費車河」長者的車資。

司機上載一段2分34秒影片，片中伯伯乘客坐在後座，全程手中緊握多張20元紙幣。片初司機問，「伯伯，日日都去探太太呀？」，伯伯回答「係呀」，司機再次確認，「日日都要去喎」，伯伯說「係呀，日日都去㗎」。司機好奇問「你自己煮飯過去定咩呀？」，伯伯表示「唔係自己煮飯，不過就整啲嘢畀佢食下囉。知老人院嗰啲伙食㗎啦，係咪呀」。

話題一轉，司機改問伯伯年齡，「伯伯，你今年有冇70歲呀，70幾呀？」，伯伯調皮地說「你估下」，司機猜「75到囉」，伯伯糾正「差唔多83啦」，司機笑說「哈哈哈，都好健康呀」，伯伯指出「唉，冇辦法，健唔健康都要做㗎啦，呢樣嘢（探望太太）」。

司機續問，「咁太太幾歲呀？」，伯伯回答「太太73」，司機又問「老夫老妻喎，結咗婚幾多年呀？30年有冇呀？唔至呀應該？」，伯伯回答「唔至呀，40幾呀，差唔多50年啦」，司機問「50年係叫鑽……咩婚呀叫做？」，伯伯說不知道。

司機指出伯伯身體還健康，「仲咁健康」，伯伯笑說「希望我健康啲可以探多幾次啦，哈哈哈」，司機安慰道「好難得㗎啦，咁多年都仲咁恩愛，依家啲後生仔要學下呀」。

快將到目的地時，伯伯問「兜入呀話？」，司機反問「邊個位落最近你呀？」，並順應伯伯意思駛前停下。當伯伯數錢計算車資時，司機表示不用付款，「唔收你錢呀」，伯伯感困惑「吓？」，司機再重複「唔收你錢」，伯伯不解「點解唔收我錢呀？」，並伸手將紙幣遞上前，司機伸手推卻，「唔使呀，唔使呀，真係唔使呀」，伯伯堅持要司機收下，「嚟啦，揸住啦」。

雙方互相推讓，司機說「第日再睇下我仲有冇機會見到你啦，2點零鐘經過，睇下接唔接到你啦。唔使啦，唉呀」，伯伯沒理會，將紙幣放下後就下車，司機只好說「好啦，身體健康啦，拜拜，好聲行」，伯伯祝福司機「大家咁話啦，好生意呀」，司機隨後說「等我閂（門）得啦」，影片就此完結。

帖文引來網民大讚司機做了好事，「多啲呢種司機，值得香港人借鑑，加油」、「正能量，人人開心」、「欣賞你尊敬長者」、「絕種嘅好司機」、「好心有好報，希望你的同業也有這的善心」、「師兄非常有愛心，祝你事事順利」、「師兄行善我支持，我將會學你！」，有人建議不用收足車資，「收半價囉，佢會易接受啲」、「收20算，我有時都係咁」。

不過，有部份網民認為若伯伯不想接受恩惠，司機不應將善心強加伯伯身上，又批評他偽善及未取得同意就將伯伯容貌放上網，「你講咗唔收，但人哋照畀就要收，讚賞你嘅善心，但唔好將善心強加喺其他人度」、「做善事可以將拎到嘅收入，去捐助其他更有需要人士」、「雖然值得稱讃，但好人做好事，毋須張揚」、「你仲要出埋人哋阿伯樣，人哋有冇授權畀你消費佢呀？」。