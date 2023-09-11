男友完成絕症女友人心願　獻身助破處　正印事後意外揭發感崩潰

如果親友臨死前有遺願，相信都會想盡辦法為對方達成。外國有一名罹患絕症的女子感嘆自己從來沒有和異性發生關係，她一直心儀的男友人得悉事件後，願意滿足對方的遺願，最終女子病逝。男子以為可將秘密藏在心底，但其女友意外揭發事件，大感晴天霹靂，難以接受。網民得知事件紛紛留言指，「行為等同背叛，出軌總有藉口」、「分手吧」，亦有人建議「坐低慢慢傾，可能佢唔想你擔心」。



樓主男友一直被其女友人暗戀，但他對對方沒有感覺。（示意圖/《被偷走的那五年》電影劇照）

樓主在「Reddit討論區」表示，高中時已認識男友，約3年前開始拍拖，得知對方有一班好友，其中年紀最小的女友人一直暗戀樓主男友，但男友對對方卻沒有感覺。該名女友人早前患上絕症，時日無多，眾人擔心不已，尤其是男友，「他從未經歷過親友死亡，所以精神狀態變得頗差」。樓主指，男友的朋友們於2021年11月下旬左右，相約一起前往沙灘度假散心，過一個3日2夜假期，雖然他們有邀請樓主，但她對沙灘沒有興趣，所以沒有同去。

女友人患上絕症，遺憾一直沒有和異性發生關係，樓主男友於是滿足對方的遺願。（示意圖/《被偷走的那五年》電影截圖）

在3日2夜假期中，樓主男友得知女友人一直沒有和異性發生過關係，成為她內心遺憾，兩人半推半就發生了關係，一圓女友人心願。最終女友人於2022年3月過身，令樓主男友情緒更加低落。

樓主事後意外揭發事件，表示雙方以前也沒有出軌的「紀錄」，雖然男友並非處男，但樓主和男友仍未發生過關係，得知事件後不知如何反應。

帖文引來不少人討論，有人認為男友「行為等同背叛，出軌總有藉口」，建議樓主「分手吧」、「如果男友尊重樓主，應該事先諮詢她，並非由樓主自行發現」，但亦有人主張「坐低慢慢傾，可能佢唔想你擔心」、「向朋友尋求意見」。

（Reddit討論區）