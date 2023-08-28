帽事嘅！富豪報復未婚妻出軌2男　訂婚派對1舉動震驚賓客超尷尬

意大利1名64歲富豪銀行家早前在自家豪宅舉行盛大的訂婚派對，有150名賓客衣香鬢影出席，可是派對舉行途中，富豪當着眾賓客面前，大爆47歲商人兼政客的未婚妻出軌他的律師好友，並將拍下兩人的相片公開，而富豪意猶未盡再爆未婚妻之前曾偷食另1名企業家，讓他非常失望，「傷透我的心！」，他指大家的關係到此為止，希望還未婚妻自由，並已替蜜月之旅付費，建議她與律師男友一同前往。富豪的舉動令在場賓客莫名奇妙，有人用手機拍下事發經過，影片隨即在網上瘋傳。未婚妻其後遭網民攻擊，兼收到死亡威脅，她透過律師發文指控前男友有預謀羞辱她，嚴重影響其聲譽，不排除採取法律行動。



64歲富豪銀行家賽格瑞（Massimo Segre）與47歲企業家席及政客曼笛，在疫情期間相遇成為情侶。（網上圖片）

綜合外媒報道，64歲富豪銀行家賽格瑞（Massimo Segre）與47歲企業家及政客席曼笛（Cristina Seymandi），在疫情期間相遇成為情侶。兩人早前在位於都靈的豪宅舉辦盛大訂婚派對，邀請了150名嘉賓到場參加，衣香鬢影。從影片可見，當晚賓客開懷吃喝，現場氣氛熱烈。

可是，派對中途賽格瑞與未婚妻席曼笛上台向來賓致詞，想不到他開首便說：「今天，我要送席曼笛一份禮物，那就是還給她自由！」

64歲富豪銀行家賽格瑞在訂婚派對中，大爆未婚妻先後出事兩男。（網上圖片）

接著賽格瑞大爆，席曼笛在與他拍拖期間，便出軌他的律師好友，「我知道你們如何深愛對方，不管精神上或肉體上也是」，賽格瑞更傷心地表示：「她照顧情夫比照顧我還多」。此時，在場賓客大感困惑，為何美好的訂婚派對會變成算賬擂台。

賽格瑞當時意猶未盡繼續爆料，指稱席曼笛的出軌對象不只1人，她在跟律師交往之前，也曾和1名企業家發生關係。賽格瑞表示：「這是個老土的外遇故事，我非常失望，被傷透了心。」他同時宣布取消婚禮，跟席曼笛的愛情劃下句號，席曼笛當時一臉錯愕，現場氣氛極為尷尬。

席曼笛其後透過律師向媒體發文，指事件嚴重影響她的聲譽，不排除採取法律行動控告賽格瑞。（網上圖片）

由於有在場賓客拍下事發經過，影片在網上及當地媒體發布，隨即引起網友熱議。席曼笛因而被為網民的攻擊對象，甚至收到死亡威脅。席曼笛其後透過律師向媒體發文，指事件嚴重影響她的聲譽，不排除採取法律行動控告賽格瑞。文中又指賽格瑞所作的侮辱行為似有預謀，因為在派對舉行前15天，賽格瑞母親送給席曼笛的藍寶石戒指不翼而飛。而對於賽格瑞指控她侵吞了70萬歐元（約60萬港元），澄清是在兩人分手前，該筆款項經賽格瑞同意才轉入她戶口的。