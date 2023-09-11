多區水浸網民湧天文台fb鬧爆不發暴雨警告　1關鍵因素重要過雨量

【天文台／暴雨／水浸／紅雨／黑雨／黃雨／天氣消息】本港今日（9月11日）多個地區暴雨連連，觀塘、將軍澳等嚴重水浸，西貢更曾錄1小時超過100毫米雨量，天文台則發出局部地區大雨提示，未有發出暴雨警告信號。

大批網民湧到天文台Facebook留言，質疑為何暴雨下不發出黃雨、紅雨甚至黑雨警告，「落x到咁樣都冇黃雨！超過70毫米都冇黑雨！天文台好嘢」、「識得講大雨提示但黄雨都冇個」、「又500年了」；有網民為天文台解畫，「今次真係局部地方咋」。翻查天文台資料，除了雨量，是否發出暴雨警告信號還有1個關鍵因素。



將軍澳多處水浸▼▼▼

世紀黑雨後，本港今日（9月11日）再迎來特大暴雨，西貢、沙田等地區嚴重水浸，西貢更曾錄1小時超過100毫米雨量，觀塘、將軍澳嚴重水浸，市民要涉水而行，不少車輛受困。

針對今晨暴雨水浸情況，天文台發出局部地區大雨提示，指受低壓槽影響，廣東沿岸海域持續有雷雨發展，預料本港今日局部地區雨勢頗大及有雷暴，提醒市民保持高度警覺，但暫未有發出暴雨警告信號。

沙田情況▼▼▼

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大批網民湧到天文台Facebook相關帖文留言，質疑為何暴雨下不發出黃雨、紅雨甚至黑雨警告，「落x到咁樣都冇黃雨！超過70毫米都冇黑雨！天文台好嘢」、「識得講大雨提示但黄雨都冇個」、「又500年了」、「落咗成朝先話局部地區大雨」、「沙田都落咗3個幾鐘頭大雨都無黃雨」、「識得講大雨提示但黄雨都冇個」。

大批網民湧到天文台Facebook相關帖文留言，質疑為何暴雨下不懸掛黃雨、紅雨甚至黑雨警告。（天文台Facebook）

也有網民為天文台解畫，「今次真係局部地方咋」，又為天文台加油打氣，「又大雨啦，天文台到要加油呀」、「天文台要多啲發出呢種提示，等當區居民或者準備前往該區嘅車有心理準備」。

天文台做法引來網民熱議，翻查資料，是否發出暴雨警告信號，除了雨量，其實還有1個關鍵因素。

拆解暴雨警告信號 1關鍵因素重要過雨量



根據天文台暴雨警告系統，黃色暴雨警告信號代表「香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續」、紅色暴雨警告信號代表「香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續」，黑色暴雨警告信號則代表「香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續」。

翠林邨彩林樓對開出現瀑布▼▼▼

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從天文台雨量紀錄見到，觀塘曾錄得1小時46毫米雨量、西貢曾錄得1小時100毫米雨量、大埔曾錄得1小時62毫米雨量、沙田亦曾錄得1小時超過100毫米雨量，雨量的確符合黃雨、紅雨，甚至黑雨警告標準。然而除了這4區，同時段本港其他地區雨量都不足30毫米，未達到「香港廣泛地區」標準，故按照數據，天文台只發出局部大雨提示。