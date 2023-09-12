將軍澳撐傘大媽肉身擋巴士　警到場前走人　網民鬧爆：損人不利己

昨日（11日）再有暴雨襲港，西貢成為重災區之一，居民紛紛撐傘擋雨，網上流傳一條影片，顯示將軍澳坑口出現「奇景」，1名大媽撐傘除了用作擋雨之外，更站在馬路用肉身擋巴士，車長被迫停車不敢前行。網民鬧爆大媽行為魯莽，「損人不利己」、「報警，拉佢啦！」



有乘搭該輛路線98C九巴的乘客在車頭拍攝大媽，聲稱對方「警察未到，佢已經走咗啦」。（facebook群組「將軍澳主場」圖片）

樓主在facebook群組「將軍澳主場」實時上載影片，可見事件發生在將軍澳坑口南豐廣場對開培成路往常寧路方向，事發昨午1時許正在下雨，拍片樓主坐在巴士上層時，見到另一輛路線98C九巴停在路中，其前方站着1名撐傘大媽，不理會附近有其他車輛駛經，堅持用肉身着巴士的去路。另有乘搭該輛路線98C九巴的乘客在車頭拍攝大媽，並將圖片上載至同一個帖文，聲稱對方「警察未到，佢已經走咗啦」。

帖文引來多名網民討論，鬧爆大媽行為造成危險，「損人不利己」、「報警，拉佢啦！」、「可能係慣犯」。

在路上阻擋巴士行駛屬犯法。根據《公共巴士服務規例》乘客行為部份，任何乘客或擬成為乘客的人，不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力；故意阻礙司機望向道路或交通視線；阻礙或干擾巴士操作，或引致損壞等，違者最高罰款3,000元及監禁6個月。

而根據（《簡易程序治罪條例》第4A條），任何人陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000元或監禁3個月。其中2018年10日，一對男女在銅鑼灣崇光百貨對開疑因未能上車，遂跑到路中心阻撓巴士開出，他們其後被裁定一項在公眾地方或交通造成阻礙罪成，被判社會服務令及感化令。

（facebook群組「將軍澳主場」）