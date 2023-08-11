擋巴士前阻開車　大叔斥車長讓輪椅客先上車　街坊揭更離譜真相

乘搭巴士時，好好排隊等候上車是常識吧？不過，最近社交平台流傳1段影片，顯示大埔富善邨巴士總站有1名大叔，站在一巴士前，試圖阻擋巴士駛離總站。發文者稱大叔因不滿車長讓坐輪椅的乘客優先上車，故發難大罵車長。有聲稱目擊事發經過的網民留言補充，指大叔沒有事先排隊，便趁輪椅客上車後，尾隨「衝上車」。不少網民看後紛紛批評大叔的行為，直言「叫佢打斷自己對腳可以坐輪椅」、「幾廿歲人都唔化」。



最近社交平台流傳1段影片，顯示大埔富善邨巴士總站有1名大叔，站在一巴士前，試圖阻擋巴士駛離總站。（fb「大埔 TAI PO」）

樓主日前於facebook群組「大埔 TAI PO」發文及上傳影片，顯示1名中年男子站在1輛巴士前叫囂，指着車長並高呼「唔好開車啊你！」，又以粗口辱罵車長。樓主在帖文形容，「街坊說大叔不滿巴士佬讓輪椅上先」，因而大罵對方，並站在車前阻擋巴士離開。

有其他網民留言補充，稱該名大叔沒有排隊在先，「趁人哋輪椅上咗去後，佢無啦啦拎住架買餸車衝咗上車」，更表示當下連輪椅乘客的家人根本還未全部上車，便被他搶先一步，「同埋輪椅嗰家人一直都有排隊，上一架車無位，佢哋等到下一架，唔係呢件老嘢所講司機畀佢哋上先」。

帖文引來網民熱議，又直斥大叔的無理舉動太離譜，「叫佢打斷自己對腳可以坐輪椅」、「你也可坐輪椅上車，一樣優先」、「咁趕就去搭的士啦」、「幾廿歲人都唔化」。