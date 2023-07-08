擋車門等朋友趕上輕鐵　乘客公審落車時遭車長舉中指　港鐵咁回應

乘客擋車門行為自私無恥，不過車長舉中指同樣有錯。近日網上流傳一張圖片，有輕鐵乘客發文公審車長服務態度，他日前與一群朋友趕上車，為「等埋」未趕到的朋友，他與兩三名朋友站在車門位置，企圖阻礙車長關上列車車門，但車長沒理會照樣關門。至到達目的地下車時，車長還對他的朋友舉中指，他極不滿車長的行為，怒罵「條友真係喪心病狂」。

帖文引來網民反轟事主一群人自私，「嘩！講到你哋啱X晒咁喎，你無X嘢呀」、「車唔等人，ok？」、「原來最X跳係出帖嗰個人，個個都好似佢咁擋住到門，架輕鐵隨時天黑才到尾站」、「趕時間就搭的士」。

港鐵回覆《香港01》查詢指出，留意到網上的相關帖文，並已主動向該名車長了解情況及翻查有關記錄，該車長現已調離駕駛職務。



近日網上流傳一張圖片，有輕鐵乘客擋車門等候朋友趕上車，一行人下車時遭車長舉中指。（facebook群組「西環變幻時」圖片）

有網民於facebook群組「西環變幻時」轉載一張圖片，有輕鐵車長向拍攝者舉中指，而拍攝地點為屯門輕鐵美樂站。圖片上附有一堆文字講述事件，事主指出，日前與一群朋友趕搭來往元朗及屯門碼頭的615綫輕鐵回家，當他衝到上車時，仍有朋友在「斜路跑緊上嚟」。

為讓仍在斜路的朋友也成功上車，事主與兩三名朋友站在車門位置，聲稱「擋住對門三四秒到」，不過車長沒理會，事主直斥「呢個黐線佬照閂門」，然後車長看着他們一行人跑上車。

事主續說，朋友們到達目的地下車時，目擊到車長做出粗俗手勢，「落咗車條友對住班fd（朋友）舉中指，舉完一個，另外個fd再望過去，佢再舉」，而他早朋友兩三個站下車，所以沒留意到車長有否對他作出此等行為。

帖文一出，不少網民反轟事主一行人自私，直言「呢啲人好乞人憎，人哋好心等埋你，你就擋住道門逼佢等埋你啲仲有老遠未到嘅frd，唔係你私家車」。（非當事人／資料圖片）

事主狠批，「黐孖根，咩世界？」、「X鐵啲人原來有病到咁」。事主指出，平日乘車所見，若有人跑着趕上車，若車長見到，「閂咗門都開返」，他不滿當日該輕鐵車長態度，怒罵「條友真係喪心病狂」。

帖文一出，不少網民反轟事主一行人自私，直言「呢啲人好乞人憎，人哋好心等埋你，你就擋住道門逼佢等埋你啲仲有老遠未到嘅frd，唔係你私家車」、「最X憎啲阻住開車嘅X樣，真係趕時間就早啲出門口，唔差在嗰一兩分鐘」、「人哋啲公司有晒行車時間表要跟足，當初非繁忙時段班次，每遲到一次知唔知食幾多投訴？受嘅又係車長，想追返啲時間而超咗速又係車長自己食，你要人尊重你係乘客嘅時候，麻煩你尊重返人哋係車長先啦，唔好下下將自己遲咗嘅責任推卸畀其他人」。

也有網民指出，原本車長準時開出是正確行為，但舉中指就「唔抵幫」，「車長要依程序、時間是對，但係做出粗鄙行為是另一回事」、「本來車長贏，舉中指就輸晒」、「舉中指，最愚蠢行為」、「大公司，仲要着住制服做緊嘢，對住個客舉中指嘅話真心都係博炒」、「舉中指就輸晒喇，公司點都會做啲嘢」、「近來經常遇到交通工具操作員失控的情況」。

有網民批評事主，「原來最X跳係出帖嗰個人，個個都好似佢咁擋住到門，架輕鐵隨時天黑才到尾站」。（非當事人／資料圖片）

有網民質疑事主未有交代完整過程，雙方可能曾有口舌之爭，致車長被激怒舉中指，「會唔會你做咗啲嘢冇講呀？無端白事會舉中指」、「你無X人？咁你會未卜先知舉機影到佢舉中指？你哋起碼都互X咗喇」。

港鐵回覆《香港01》查詢表示，港鐵公司就員工的工作有清晰的操守指引及相關處理機制，車長必須嚴格遵守指引，保持專業的駕駛態度和良好的顧客服務。港鐵指出，留意到網上的相關帖文，並已主動向該名車長了解情況及翻查有關記錄，該車長現已調離駕駛職務。

根據《香港鐵路附例》第II部第9點「不當進入或離開列車」指出，任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，亦不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車，並且不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，觸犯條例最高罰款港幣2000元。