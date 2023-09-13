6旬翁食肉串太急　誤吞竹籤異穿照勁嚇人　醫生指若大出血後果是…

吃任何食物切忌狼吞虎噬！台灣有60歲男子早前因為吃肉串時吃得太急，誤將整條竹籤吞落肚卡在喉嚨，醫生發現竹籤貫穿後咽壁及下咽部，深度很深，會有大出血風險，恐阻塞呼吸道導致窒息，危及性命，最終要全身麻醉以特殊工具取出。醫生又提醒，誤吞異物要考慮3大危險因素，千萬別吞飯、喝醋解決。



伯伯吃串燒時因為吃得太急，將竹籤都吞了落肚。（示意圖／資料圖片）

台媒報道，當地耳鼻喉科醫生張弘早前在個人facebook專頁「耳鼻喉科 張弘醫師」分享病例，他說自己擔任耳鼻喉科醫生以來，各種異物卡喉都見過，例如假牙、魚骨、骨頭，早前還見過蝦頭。最近他遇到特殊病例，1名60歲男病人誤吞某「食物」入院，並上傳了一張內窺鏡「驚悚」畫面。

照片所見，有1根竹籤打橫卡在病人喉部，張醫生指竹籤貫穿後咽壁及下咽部，深度超出畫面範圍，「後咽壁兩側為頸動、靜脈，若太深，會有大出血的風險」，若移除時大出血，可能會阻塞呼吸道導致窒息。

醫生發現竹籤貫穿後咽壁及下咽部，有大出血風險，恐阻塞呼吸道導致窒息。（示意圖／Getty Images）

張醫生當初一聽覺得難以置信，病人解釋是「吃肉串吃得太快」，結果連竹籤都吞了下去，最後安排病人全身麻醉下以特殊器具移除，避免大出血及阻塞呼吸道風險。

X光檢查對喉部異物診斷率很低，最常用的檢查工具是鼻咽喉內視鏡，據統計，喉部異物的危險因子包括異物大小超過3厘米、異物卡太久、骨頭形式異物。萬一異物於入食道，建議24小時內移除，以防造成潰瘍，甚至穿孔而危及性命。

照片可能引起不安：



張醫生指竹籤貫穿後咽壁及下咽部，深度超出畫面範圍。（耳鼻喉科 張弘醫師網站圖片）

張醫生提醒，「吃飯真的要專心、小心」，若誤吞異物時覺呼吸困難，可用力咳嗽以排除異物；若覺得喉部有異物感、疼痛時，千萬別試吞飯、喝醋等民間療法，這可能導致異物卡入食道或令傷口擴大和感染，建議馬上求醫。

（facebook「耳鼻喉科 張弘醫師」）