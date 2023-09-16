陰道分泌物反映身體狀況　台女醫生教3招辨認　1個情況屬罹癌徵兆

女性陰道出現分泌物乃正常現象，但不同形態和顏色都代表身體不同的健康狀況。近日台灣1名婦產科女醫生在網上介紹3種陰道炎，均可從分泌物顏色、氣味和質地分辨出來，協助女性了解自身狀況，從而及早求醫。



女性如果陰道出現情況異常的分泌物，就需要求醫。（示意圖/Getty Images）

滴蟲性陰道炎

婦產科主治醫師張瑜芹在其facebook專頁上表示，滴蟲性陰道炎患者的分泌物呈黃綠色，同時發出霉味或腥臭味，質地是泡沫狀或不黏稠的稀水狀，更有搔癢和陰道口灼熱感覺，通常會伴隨尿道炎，造成頻尿和排尿困難，性交和小便時都可能會有灼熱感。張醫師指出，滴蟲性陰道炎通常經性行為而受到傳染，建議伴侶都接受檢查和治療，避免反覆感染。

黴菌性陰道炎

張醫師指，女性一旦有黴菌性陰道炎，其分泌物會轉為黃白色，質地類似豆腐渣或乳酪形狀，通常比較黏稠，而且不一定有異常氣味。患者一般會感到陰部搔癢難耐，部分人更可能會紅腫破皮，伴隨刺痛灼熱感覺，性交和排尿時都有機會產生痛楚，常見原因是陰道環境的酸鹼值失衡，令到好菌減少，念珠菌相反孳生。

細菌性陰道炎

患者的分泌物會變成灰白，而且產生魚腥味，質地類似稀水，分泌物會明顯增加，陰部同樣感到搔癢刺痛，性交與排尿時亦可能會感到疼痛，原因和黴菌性陰道炎一樣，都是陰道環境的酸鹼值失衡，導致厭氧菌孳生。

婦產科主治醫師張瑜芹介紹3種陰道炎，均可從分泌物顏色、氣味和質地分辨出來。（婦產科主治醫師張瑜芹facebook專頁圖片）

另外，張醫師指出，女性月經前分泌物會較平常多，但當陰道分泌物並非因月經而增多，而且呈黃白色，甚至不正常出血，就有可能是感染披衣菌、黴漿菌、淋病，甚至是子宮頸癌，提醒各位女士，當分泌物出現不正常的血絲時，務必向婦產科醫生求助。

（婦產科女醫師張瑜芹facebook專頁）