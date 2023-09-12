世紀暴雨丨黃大仙站遇水浸　港鐵員工：極速復修基於鐵路人使命感

上周的世紀黑雨令多區出現嚴重水浸，驚險畫面令港人歷歷在目。有港鐵前線員工近日分享應對黑雨及事後復修感受，指出今次能極速復修各港鐵站以及鐵路系統，為港人提供服務，全因各部門員工盡忠職守才能達成，形容同事們各自在崗位付出是「基於鐵路人的使命感」，發揮專業精神。樓主盡責言論引來網民讚好，紛紛留言感謝一眾港鐵員工，以及有份令社會於短時間內復常的人。



有港鐵前線員工近日分享應對黑雨及事後復修感受，指出今次能極速復修各港鐵站以及鐵路系統，為港人提供服務，全因各部門員工盡忠職守才能達成。（fb「黃大仙區友」圖片）

該網民日前於facebook發文，自稱是港鐵前線工程人員，表示上周四（7日）、即世紀黑雨當晚原本返中更，得知天文台發出黑雨警告後未能離開，「唯有頂替暫時返唔到夜更嘅同事繼續」，並需處理水浸過後的善後及修復工作。

樓主指，雖然無奈要加班，但同事們仍緊守崗位，強調「冇人搵支槍指住我哋，我哋會發揮專業精神自己埋位，因為我哋係有經驗嘅工程人員，知道大約點修復，同修復後會有什麼隱患，呢個就係做呢行使命。我哋唔去，仲有邊個會去？」。

樓主指，暴雨下同事們仍緊守崗位，是「基於鐵路人的使命感」，發揮專業精神。（fb「黃大仙區友」圖片）

他續指，機制行之有效，令員工能在各個崗位發揮專業，通力合作，「要調動咁多人力物力係咁嘅環境，談可容易呢？今次可以咁快復修完成，係出於每位盡忠職守，也是基於鐵路人的使命感，完全發揮自己崗位角色」。

雖然外界或未明白復修工作難處，但他認為基於專業精神，毋須多作解釋，「或者你可以說我哋打份工，有糧出喎，但其實我哋同時可以向上面講危險，say no唔做，又或者慢慢做。專業就係專業，好難同唔明嘅人解釋呢」，呼籲港人不必爭拗，「心平氣和，在獅子山下默默發揮香港精神」。

不少網民看過樓主感受也直呼感動，留言感謝一眾港鐵前線員工，「謝謝你們的使命感，好難想像浸到咁都可以第二日通車，知識經驗拼搏智慧，缺一不可」、「感謝你哋同各行業的努力及付出，令香港可以咁快復常，你哋的貢獻非常值得香港人學習及讚揚」。

有網民分享影片，顯示世紀暴雨過後，黃大仙港鐵站有多名滿身污泥的工人走出，相信有份處理該站水浸善後及復修工作。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

亦有網民分享影片，顯示世紀暴雨過後，黃大仙港鐵站有多名滿身污泥的工人走出，眾人穿着反光衣及拖鞋，滿身濕透，相信有份處理該站水浸的善後及復修工作。樓主形容片中工人為英雄，不少網民看過後亦大讚有份付出，令社會極速回復正常狀態的人，「冇諗過咁快整好，前線消防員、清潔工人、維修工人好勁，非常專業又好敬業，令市民發自內心尊重你哋，有呢班咁有使命感嘅前線人員係香港人嘅福氣」。