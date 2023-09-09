黑雨水浸｜港鐵職員黃大仙站築人鏈運淤泥　同事苦中作樂拍片鼓勵

早前於香港以東約400公里登陸的熱帶氣旋海葵，其殘餘的低壓槽前日（9月7日）晚上起為本港帶來史上最長的黑色暴雨。在世紀雨災下，港鐵黃大仙站成為重災區之一，有大量洪水湧入，事後滿地泥濘，昨日（8日）未能重開，列車更要飛站，職員忙於清理站內淤泥。網上流傳一條影片，可見多名港鐵職員在站內以人鏈方式將淤泥運出地面，其間有人苦中作樂拍片打氣，笑言「地鐵公司萬歲」、「努力加油」、「辛苦晒」，眾人有說有笑，在災後工作中盡見團結盡責一面。



黃大仙站滿地泥濘。（抖音影片截圖）

該條抖音影片片長約40秒，多名港鐵職員在黃大仙站內組成人鏈，逐袋逐袋將淤泥運走，其間有人苦中作樂拍攝影片，記錄事件鼓勵士氣，拍片者沿大堂C出口開始拍片，沿樓梯一直拍攝，拍片者詢問「你哋愛邊個？愛唔愛地鐵？」，但有人笑言「愛錢」。

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拍片者繼續歡呼「地鐵公司萬歲」，兩度鼓勵手足「努力加油」、「辛苦晒」，同時交代進度，「仲有3個鐘可以放你哋走，如果無意外」，眾人雖然辛苦運泥，但面露笑容，走到近乎地面位置，見到有多袋淤泥，可見眾人努力成果。

港鐵一直派職員到黃大仙站清理，《香港01》記者昨日（8日）中午在站內看到一片泥濘，工人在C出口以人鏈形式將站內的淤泥運出地面，現場所見，堆滿數十個黑色的垃圾袋。黃大仙站外，有消防員用水泵加緊清理積水。

▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



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▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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（綜合）