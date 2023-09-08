黑雨｜黃大仙街坊直擊消防拉喉抽洪水　網民嘆有排搞：辛苦消防員

一場世紀級雨災，令柴灣、黃大仙、將軍澳、大圍、黃竹坑、大埔、林村等地區都嚴重水浸，其中黃大仙區尤其嚴重，地鐵站及外面龍翔道一帶被網民形容「成個湖咁」。今午（9月8日）有黃大仙街坊在地區群組上傳影片，直擊消防員如何用喉管慢慢抽走洪水，感激他們的付出，「辛苦消防員」。洪水多到網民們估計要抽許多，「一日都未必抽得完」、「向消防人員致敬」。



黃大仙街坊拍到消防員拉喉落水浸區域抽走洪水。（fb群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山…）」影片截圖）

樓主今午在facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」發帖，拍下消防員抽走洪水過程，「原來靠咁樣抽走，辛苦消防員」。片段所見為黃大仙龍翔道一帶，消防員在黃大仙中心通往黃大仙祠的樓梯上方抽走洪水，消防員從消防車上拉出喉管，慢慢放落水浸位置，影片拍到當時黃大仙站的其中一個出口仍被洪水淹沒，只見到港鐵標誌及站牌。

樓主隨後更新，指去到下午2時多，「加多咗車同幾條喉，快咗好多」。片段中再有1輛消防車增援，另外樓梯上方亦有5輛工程車在抽水。有市民在「對岸」位置圍觀。

街坊看完片段形容車站外「成個湖咁」，認為這樣慢慢用喉管抽是漫長的工程，「應該用喉即時放走，消防車冇儲水」、「都有排抽，我估要4、5個鐘」、「咁要抽幾耐，仲唔計佢塞住」、「一架車 一日都未必抽得完」。

不過街坊們都明白這可能是唯一辦法，紛紛向消防員致意，「咁吸要吸幾多轉，消防員真係咩都關事，辛苦晒」、「向消防人員致敬」、「如果唔係都唔知點攪，辛苦晒消防員」、「又係要多謝消防員」、「消防員真係好辛苦…多謝你哋」。

（facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山…）」）