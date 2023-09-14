暴雨水浸！男鐵騎被洪水沖走　水浸半身慘照瘋傳　抱樹14小時獲救

在洪水中抱緊樹幹，他終於獲救了！泰國加拉信府早前連日暴雨引發嚴重水浸，有名男子騎電單車回家途中遇上山洪暴發，他被洪水沖走後幸好及時抱上1棵樹，惟附近一直無人經過，他大半身浸在洪水中14小時，直至翌日才被當地民眾發現，救援人員才用船將他救出。男子被浸在水中的照片在網上瘋傳，當地傳媒指，雖然水浸情況已有改善，洪水已摧毀逾26平方公里的農地，有45戶家庭的住所被破壞。



泰男被困洪水中足足14小時才獲救，其浸在水中的照片其後在網上瘋傳。（網上圖片）

泰媒報道，依善地區加拉信府日前發生嚴重水浸，1名男子被洪水沖走，令他被困在水浸地區14小時。事發於9月7日，有民眾在水浸區域發現有男子抱樹呼救，馬上向該府防災部門報告。

網上瘋傳的照片所見，男子如置身泳池當中，洪水深至他胸口，他在幾棵樹的中間。警方表示，該名39歲男子名叫 Thongchai Prakoobsang，他們接報後前往救援，也好奇他為何被困該處。

男子表示，原本他在稻田務農後騎電單車回家，途中突然山洪暴發，他被突然而至的洪水沖走，被沖到照片中數棵樹的位置，幸他及時緊抱其中1棵才沒被沖走，遂抱住樹幹等待救援。他由當天傍晚6點半一直抱到翌日，經14個小時後終於見到有人經過，他馬上大聲呼救，幸好被聽見才能獲救。

近日泰國下起暴雨，令加拉信府多處水浸，部份地方被淹沒，部份地區發生山洪暴發。現時洪水情況已有改善，洪水影響45戶家庭，摧毀了逾26平方公里農地。

（綜合）