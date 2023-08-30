港島疑現拐子婆！自稱保母中介欲抱B影相　外傭姐姐1句KO獲讚醒目

港島太古疑有「拐子婆」出沒？有港媽發文表示，她日前在太古康怡廣場餐廳用膳期間，外傭姐姐於是抱其年幼女兒外出「行個圈」，詎料有年約50歲女子用英文問姐姐可否抱其小孩影相，姐姐當即拒絕並把小孩抱回餐廳。樓主稱，從朋友獲悉這是拐帶兒童的常用手法，更列出該女子2項特徵提醒其他媽媽小心。

帖文引來網民關注，直呼恐怖，「大家都幫幫手留意下」，又大讚外傭姐姐「醒目」避過危險，「姐姐👍👍」。不過，也有網民認為可能是誤會，對方可能真的只想跟孩子合照，又指如果想拐走幼兒，應不會選擇在商場下手，因人流多而滿佈閉路電視而容易事敗，認為家長時刻都要看管好子女，但毋須過慮。



有港媽發文表示，日前在太古康怡廣場餐廳用膳期間，外傭姐姐於是抱其年幼女兒外出「行個圈」，詎料有年約50歲女子用英文問姐姐可否抱其小孩影相，姐姐當即拒絕並把小孩抱回餐廳。（資料圖片）

該港媽在Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」以「拐子婆殺到來太古康怡！」為題發文講述事件，指日前在太古康怡廣場餐廳用膳期間，外傭姐姐抱其「BB」外出「行個圈」。樓主說，姐姐一出餐廳門口，突然有穿黑色間條背心、年約50歲的身形瘦削女人，用英文問姐姐是否懂英文，「之後話自己係babysitting agency（保母中介），問可唔可以抱BB同佢影張相」。

樓主指，姐姐聞言即表示「唔可以」，並把「BB」抱回餐廳，向她說「有個crazy woman（黐線女人）」。

樓主提醒其他媽媽小心。示意圖。（資料圖片）

樓主又稱，從朋友獲悉這是拐帶兒童常用手法，「就係影完相，跟住佢有機會攞走你BB，你大叫，佢就Show（展示）張相話你講大話，話自己係BB嘅親戚」，遂提醒其他媽媽小心。

網民看過帖文直呼恐怖。（Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）

網民看過帖文直呼恐怖，「咁恐怖嘅」、「好危險…」、「大家都幫幫手留意下」，又大讚外傭姐姐「醒目」避過危險，「好在姐姐醒目」、「姐姐👍👍」。

事件亦在家長間流傳，有人呼籲大家小心，但亦有意見認為可能是誤會，「喺香港都係安全嘅」，又指如果對方是「拐子婆」，應會選擇相對僻靜的地方下手，而商場人流多、有保安人員，而且處處是閉路電視，容易事敗，「無論如何，家長或者成年人都要睇實小朋友」。