湊孫女搭的士意外遺銀包　老翁久尋不獲　竟遇好心司機送回管理處

照顧小朋友不容易，一時大意遺下物品也是常有之事。有網民近日分享好人好事，指爸爸代為接送孫女回家時，因忙於收拾孫女的物品，不慎將銀包遺在的士上。爸爸返家後遍尋不獲打算報案之際，竟遇到的士司機親自將銀包送回屋苑管理處。樓主大讚司機路不拾遺的行為，惟因不知對方姓名，只能公開車牌表揚，並祝司機「好人有好報」。



有網民近日分享好人好事，指爸爸代為接送孫女回家時，不慎將銀包遺在的士上，遍尋不獲之際，竟遇到的士司機親自將銀包送回屋苑管理處。（fb「西貢將軍澳討論區」圖片）

該網民於facebook群組「西貢將軍澳討論區」講述家人的幸運經歷，指其父親周二（12日）接孫女放學後，由將軍澳康城乘搭的士返回寶琳家中，下車前卻因忙着收拾孫女的物品，大意遺下了銀包在車廂。

樓主指爸爸回到家才發現銀包不知所終，於是立即外出尋找，可是一直沒有發現。正當爸爸「打定輸數」決定到警署報失時，竟重遇該名的士司機，原來對方特意駛回，將銀包送到屋苑的管理處，讓爸爸能失而復得。

樓主大讚司機路不拾遺的行為，惟因不知對方姓名，只能公開車牌表揚，並祝司機「好人有好報」。（資料圖片）

樓主對的士司機路不拾遺的行為表示「好感激及發自內心讚賞」，大讚對方司機專業而又有責任感，而且具有良好品格，但因他不知司機的名字，只能公開的士車牌，讓街坊得知區內有位好心司機。帖文獲一眾街坊讚好，紛紛稱讚司機行為，並祝福他「好人有好報」、「行車暢順，路路平安」。