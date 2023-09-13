中學生遺證件　好心港男拾獲親交至學校　家長道謝：阿女開心到喊

人人也有大意的時候，將軍澳1名女學生早前不慎遺失學生證及八達通，一直非常擔心。有好心港男其後拾獲證件，主動帶到女生就讀的學校歸還，同時在街坊群組發文講述事件。女生的媽媽看到帖文立即留言道謝，稱女兒得知消息相當驚喜，更開心得哭出來。



好心港男於將軍澳拾獲1名女學生的證件，主動帶到學校歸還，同時在街坊群組發文講述事件。（fb「將軍澳主場」圖片）

有港男周一（11日）於facebook群組「將軍澳主場」上載屬於該區1間中學的學生證及學生八達通相片，稱在區內拾獲證件，並已交至相關中學的更亭，呼籲物主毋須擔心，返校時取回便可。

港男指，本來不打算發文，但拾獲證件時學校已關門，擔心老師及職員未必可即時通知遺失證件的女學生，「我驚佢今晚會唔開心，所以試下post呢個群，希望有認識佢嘅人會睇到，然後再通知佢唔使擔心」。

女生的媽媽看到後立即留言代女兒道謝，指女兒放學回家發現遺失證件後，擔心得「喊咗好耐」，得知有好心人代為找回證件並交到學校感到相當驚喜。（《哪一天我們會飛》劇照）

帖文果然發揮作用，女生的媽媽看到後立即留言代女兒道謝，指女兒放學回家發現遺失證件後，擔心得「喊咗好耐」，得知有好心人代為找回證件並交到學校感到相當驚喜，「開心到喊，佢話好激動，好人一生平安謝謝」。而女生後來亦現身留言感謝港男，「好多謝您執到我的學生證同八達通之後，幫我交回學校，祝您身體健康，萬分感激」。

港男事後謙虛回應，形容「其實好小事」，又鼓勵女生能效法他，願意幫助他人，「希望您都能感受到呢個簡單嘅道理，只要每人行多一步，世界便會變得美好。勿以善少而不為，勿以惡少而為之」。不少網民看過帖文也感到非常暖心，紛紛讚好，形容事件反映了「守護鄰里、互助嘅香港人精神」。