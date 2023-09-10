大潭水壩排洪急湍似瀑布　市民影相打卡　網民鬧爆：出事麻煩消防

【世紀雨災／大潭／天文台】本港上周四至五（7日至8日）經歷世紀大暴雨，部份地區仍受水浸困擾，天文台今早（10日）更一度發出黃色暴雨警告信號。網上流傳影片，有市民於今晨前往大潭水壩拍攝溢洪景觀，引起不少網民不滿，批評在天氣不穩時下水壩拍攝乃自私行為，如果不慎滑倒後果更是不堪設想，「落雨仍行水壩位，幼稚都上腦」、「真係唔好樂極生悲」。



網上流傳影片，有市民在雨下前往大潭水壩遠足時佇足壩底拍攝。（FB影片截圖）

有網民在Facebook上載影片，表示今（10日）晨發現有市民在大雨下前往大潭水壩遠足，又感嘆水壩溢洪道之急湍，於帖文表示「從未見過大潭黑雨後如此勁！」。

從影片可見，當時狂風驟雨，滿溢的水從溢洪水道湧下，宛如巨型人工瀑布，1男1女市民佇足石橋之上，觀看世紀暴雨後的「奇景」。片中女子之後拿起手機，近距離拍下「瀑布」。

影片引起網民熱議，有人表示甚少見過如此壯觀的溢洪，「真係好少見到咁誇張」，亦有不少網民批評片中人士於惡劣天氣下前往水壩觀景，並指出今晨（10日）天文台曾一度發出黃色暴雨信號，認為不應在天氣不穩時行水壩，「啲人仲落去，有起事上嚟又要麻煩消防員」、「兩邊無嘢扶，如果企唔穩跌落去又要人救」。