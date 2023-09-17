公屋首派單位列入特快名單　港女指不知情質疑房署隱瞞　網民咁講

不少排隊等候公屋人士也盼望早日獲得心儀單位，有網民最近分享首派經歷，表示當時由房署編配興華二邨的單位，但最後拒絕接受。及後收信獲二派單位，卻同時在最新的特快名單中竟出現當初的首派單位。樓主即質疑房署隱瞞該有問題單位，「咁嘅情況下，我係咪無咗一次派樓機會？但點解要咁隱瞞我？」。有網民則解釋，列入特快名單的公屋單位未必有問題，亦有可能是因為「可能佢（該單位）連續俾人拒絕咗好多次，今期先至跌咗出嚟」。



樓主稱在7月末收到房署首次分配在興華二邨展興樓一低層單位，但因不合心水，最後果斷拒絕接受。（google map圖片）

該女網民於facebook群組「香港公營房屋討論區」撰文，表示以3人家庭申請市區公屋單位，在7月底收到房署首次編配在興華二邨展興樓一低層單位，但因不合心水，最後果斷拒絕接受。

直至本月初，樓主再收到房署的二派單位信件，同時亦有最新特快單位名單中，發現其首派單位亦在名單內，更表明接收者將獲免租8個月。

樓主發現首派單位就列在特快名單內，懷疑是有問題單位，而房署當初卻隱瞞實情，感到不甘。（資料圖片）

樓主即懷疑該單位有問題，房署當初卻隱瞞實情，故感到不甘：「我當時一派信係無寫到係問題單位，都無話有免租。咁嘅情況下，我係咪無咗一次派樓機會？但點解要咁隱瞞我？」樓主更坦言：「覺得房署咁都要呃我，好委屈。」

網民紛紛留言表示事實並非樓主所想，「有免租係因為長期空置，唔屬於問題單位 」、「特快唔一定係問題單位架，都可以係長期租唔出嘅單位」、「不如你睇吓上一期有冇呢個單位好過啦，今期有唔一定代表佢係有問題，只係可能佢連續俾人拒絕咗好多次今期先至跌咗出嚟，咁啱你係最後嗰一次」、「打電話去房署問清楚最實際」。

根據房委會網站資料，「特快公屋編配計劃」所推出的單位有部分單位曾涉及不愉快事件，又或是層數、座向、以至單位的設計等較為遜色；凡願意入住「有效空置期」達12個月或以上的租戶，可享有租金寬減一半的優惠，寬減期視乎單位有效空置期而定。

（facebook群組「香港公營房屋討論區」）