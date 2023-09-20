公屋睇樓｜保安入屋前先做「這件事」　港男入內見1情況拒絕編配

不論租屋還是買樓，實地視察單位時總有一大堆注意事項。日前有申請公屋的港男收到配房通知，前往屋邨請保安員帶路查看單位，卻發現保安員在入屋前先仔細敲門，令他相當不解，不知是否單位內「有啲嘢」。最終樓主在查看過後，他認為單位不合心意，主力牆位置引起間隔不便，於是拒絕是次編配。



有正輪候公屋的港男收到房署派屋通知，前往看單位時留意到保安進門前先敲門，好奇是否屋內「有啲嘢」。（《回魂夜》劇照）

該港男在Facebook公屋討論區群組發帖，表示日前到石籬一邨視察派房單位，並由保安員帶領他到該單位。他留意到保安員打開鐵閘後，竟先敲木門，才用鎖匙開門。他對此感到不解，未知保安員行為是否與靈異事件有關，「到底係『有啲嘢』定係佢哋嘅傳統儀式呢？」，又問「去睇單位係咪最好帶個BB仔去，如果一入去就喊得好犀利嗰度係咪代表『有嘢』？」。

在查看過單位後，他並不是很滿意。因為一進單位內，就見到一大幅主力牆，將睡房與廳隔開，「一定要喺入邊間一個牆，兩間房，每次都要喺同一個入口入」。而間牆後，2個睡房都只能貼着主力牆旁的空間進出，對於他們4人家庭而言，太過擠迫，故最終拒絕是次編配。

樓主對屋內間隔不滿，故最終拒絕是次編配。（FB圖片）

有網民安慰樓主不需過於擔心，指出如果單位中有人身亡，那麼房署在發出配房通知信時便會列明。另有不少網民指入屋前敲門只是習俗，好比是「你食飯前嗌人」、「細個喺街屙尿講唔該借借」，「只係一種習俗。無咩特別，我去睇樓時，也是一樣」、「傳統民間習俗，入住請敲門嗰啲」、「我去酒店都會敲門喎😅」，亦有人表示「人比鬼可怕。留意下附近嘈唔嘈、乾唔乾淨、有冇異味仲實際啦」。

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