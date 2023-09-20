七旬婆婆陷網戀！押屋獻公積金慘失$117萬　從未見面悉真相喊自殺

網上情緣危機四伏，隨時會遇上騙徒！馬來西亞有名七旬婆婆因為老伴過世，子女亦未有與她同住，寂寞難耐下於網上結識1名報稱來自美國的男子。對方每天都以甜言蜜語進攻，成功俘虜婆婆芳心，其後便以做生意為由要求她轉帳金錢。婆婆沉浸於愛情憧憬中，不只將公積金奉上，甚至為這位素未謀面的男子將房屋拿去抵押，先後捧上70萬令吉（約117萬港元）棺材本。可是男子卻因1個破綻令婆婆起疑心，她報警求助後難以接受被騙真相，崩潰大喊「我要自殺」。



大馬有七旬婆婆在網上結識聲稱來自美國的男子，經多番甜言蜜語下，被對方以做生意為由騙取接近70萬令吉，得知被騙後崩潰喊要自殺。（警方宣傳片截圖）

馬媒報道，當地1名七旬婆婆因丈夫逝世，寂寞下誤墮愛情騙局，慘被騙財。被騙婆婆雖然育有2名子女，但他們居於吉隆坡，她則獨居於檳城，喪夫後於社交平台facebook結識聲稱來自美國的男子，雙方交談長達1年，對方每天皆以甜言蜜語和婆婆聊天，最終成功打動其芳心，成為異地「戀人」。男子眼見獲得婆婆信任，趁機要求她轉錢給他做生意，而婆婆因被「愛情」沖昏頭腦，不虞有詐將錢財奉上。

為了這名素未謀面的「美國男」，婆婆居然將其EPF（馬來西亞僱員公積金）轉帳給對方，合共馬幣70萬令吉（約117萬港元），甚至連房屋也拿去抵押。可是令婆婆醒覺是源於準備過帳至對方銀行帳號時，發現收款帳號竟然不是美國戶口，而是當地銀行戶口，與男子聲稱身在美國不符，婆婆察覺有異隨即報警求助。經警方調查後證實事件是騙局，婆婆知真相後大受打擊，難以相信對方甜言蜜語居然只是場騙局，崩潰下便揚言「我要自殺」。

自稱是美國男子的騙徒以甜言蜜語令婆婆深信不疑，故將公積金奉上，甚至不惜抵押房屋，為的就是協助對方「做生意」。（GettyImages／示意圖）

負責案件的商業罪案調查組查案官娜莉妮強調，性格較孤僻、少社交、料理家務者、沒了解罪案新趨勢、易輕信他人和貪心，都是屬於愛情詐騙受害者的高風險群體，呼籲民眾對他們多加關心和提供防騙資訊。

（綜合）