女生食火焰肥牛燒傷索償　餐廳爆為拍片要求明火加酒精　網民傻眼

誰是誰非？南京有女生上月光顧1間火鍋餐廳時，點了一道「火焰雪花肥牛粒」，但店員在明火上加上酒精時突然燃起大火，女生的臉、手、腹慘被燒傷，控訴事發至今1個月，餐廳仍未賠償。店方日前回應內媒指，是女生為了拍片效果要求多加酒精，但承認職員不應在明火上倒酒精，雙方未就金額達成共識，而女生索償60萬人民幣（約65萬港元）。網民直言事件雙方都有責任，直斥女生和職員都沒常識，「擺拍，成了反面教」，認為最公平的方法可以是到法院解決。



內地女生吃火焰肥牛粒時燒傷。（微博影片截圖）

內媒報道，江蘇南京有女生在8月13日時，到1間叫餘歡領鮮火鍋的餐廳用膳，但火鍋店在明火上加酒精時令她被火燒傷。女事主稱自己臉、手、腹被燒傷，事發至今超過1個月，但仍未得到賠償。

片段可見，事發時女事主面前放了一排串好的牛肉粒，下方有長條型盤子盛放酒精，雖然拍攝得不清楚，但盤子內的酒精已燃點，職員拿1瓶酒精再加落去，結果噴出一道火焰直燒向女事主方向，她當場「啊」一聲慘叫出來，畫面即天旋地傳。事後女事主的面、手、腹都留有一撻撻的燒傷疤痕。

至9月16日，餐廳回應內媒指，雙方仍未就賠償金額達成共識，而女事主要求賠償60萬人民幣。職員又透露，女事主當時點了火焰雪光肥牛粒，覺得當時上面的火焰比較小，她為了拍影片的效果更好看，要求工作人員從對面多加酒精。店方承認不應該在明火上加酒精，事件的確因操作行為不當導致。女生入院治療後醫生建議她不用住院，醫療費用的部份總餐廳的公司正作處理。

網民認為事件是雙方都有責任，「餐廳是不是腦子抽了，明火點酒精還怪客戶要求多加酒精？」、「這不相當於油箱漏油，漏到火堆上嗎」、「培訓很重要，給員工看明火加酒精的視頻，讓員工知道這樣會爆燃」。

網民又指女事主不應為拍片而將自己置身危險當中，雙方一樣無常識，「擺拍，成了反面教材」、「為了拍視頻沒有下限」、「兩個沒文化湊一起，一個為了炫酷的照片視頻發圈，一個為了取悅客戶提供優質服務，於是火花綻放，一個傷了身，一個傷了事業」，故此認為應該責任各半。

（綜合）