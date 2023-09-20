貼士打劫論成真！豪客餐後畀$4200小費被指唔夠　侍應追出索雙倍

「子華神」黃子華曾經「神預言」貼士打劫論，「向你解釋就叫鄙視你，問你攞貼士即係打劫你？」，引來全場觀眾爆笑鼓掌。但意大利1名男子就笑不出，皆因他前往法國聖特羅佩（Saint-Tropez）1間餐廳用膳，離開前給了500歐元（約4,200港元）作小費，當他去到停車場時，侍應竟窮追而至，直接向他明言剛才小費不夠，需要加碼至1,000歐元（約8,400港元）。該名男子事後向友人表示以後不想再踏足聖特羅佩，相信他最終有有加碼給小費。事件震驚當地各界，聖特羅佩市市長表示，將和當地餐廳老闆召開會議，商討服務態度問題，強調如果再犯，不排除吊銷餐廳牌照，以杜絕一切「敲詐勒索」行為。



藝人陳小春在2006年TVB節目《殘酷一叮》中不明白參賽者的英文解說，之後黃子華將參賽者的說話翻譯一次，陳小春好像有點生氣，並說：「英文唔好唔得呀？你咁樣鄙視我嘅？」（TVB截圖）

據了解，客人預訂聖特羅佩部分餐廳用膳時，職員已經進行篩選，評估其最低消費金額包括小費，如果顧客未曾光顧過、消費不高，或者上次不給小費，職員極有可能聲稱無位，或者安排客人去其他分店用膳。曾有一對夫婦訂位時被告知本年9月前都無位，但同時另一對豪爽夫婦在一周內即可獲安排前往用膳，由此可見部份餐廳的確對客人「白鴿眼」，作出有差別對待。

事件中的意大利男子日前到聖特羅佩1間餐廳用膳，離開前多付500歐元（約4,200港元）小費，隨後便步行到停車場。沒料到侍應追至，直言「剛才的小費不夠」，指小費金額應該是賬單兩成，經計算後，意大利男應該給1,000歐元（約8,400港元）。換言之，該男子的餐費應是5,000歐元（約4.2萬港元），對餐廳來說絕對是豪客，故多給500歐元小費亦能付擔。

相信該男子最終無奈就範，但對「問你攞貼士即係打劫你」一事感到憤怒，故向法國朋友表示「以為自己留下500歐元小費都算慷慨，結果卻遭到嫌棄」，明言日後不想再踏足聖特羅佩。

意大利男支付500歐元（約4,200港元）小費，但遭侍應嫌棄，認為應給1,000歐元（約8,400港元）。（示意圖/Getty Images）

聖特羅佩市市長西里（Sylvie Siri）表示，事件影響當地形象，狠批行為等同「敲詐勒索」，夏季結束時會和當地餐廳老闆召開會議，商討服務態度問題，希望他們「以更有尊嚴的方式對待顧客」，如果餐廳在未得客人同意下，干犯「組織化敲詐勒索」或「非法編製法消費者數據」等行為，不排除吊銷其深夜營業牌照，透過打擊生意去杜絕不良營商行為。

（綜合）