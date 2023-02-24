感動！72歲婆婆外賣員跌倒仍顧住食物　食客眾籌小費結局超有愛

人間有愛！美國1名72歲的外賣員不慎在送餐時跌倒，食物被摔毀，但是點外賣的一家人不但沒有怪罪，反而自發幫她在網上募捐，最終幫她籌得約26.8萬美元（約210萬港元）的善款，令她可以退休安享人生。



美國72歲女外賣員吉萊斯皮在送餐時狠狠地摔倒在地，儘管自己已經爬都爬不起來，她還是只關心「餐點安危」。（@momofthe5ks/TikTok影片截圖）

綜合外媒報道，事發於2月3日，美國南卡羅來納州72歲女外賣員吉萊斯皮 （Barbara Gillespie）送餐時不慎絆倒，在樓梯位置狠狠摔倒在地。她眼見餐點散落一地，未理受傷情況，反而擔心食物狀況，可是卻無法爬起查看，心酸過程被屋主門前的閉路電視拍下。

從屋主基格倫（Kevin Keighron）及妻子克萊因（Lacey Klein）上傳的閉路電視片段可見，事發時吉萊斯皮一手拿着餐盒及薄餅盒，一手提着膠袋，走到他們門廊的梯級前。她蹣跚地抬腿踏上梯階，卻突然被絆倒，然後雙腿一軟、踉蹌地重摔在地上，跌倒時她還狠狠地撞上了門前的椅子。

眼見餐點散落一地，但吉萊斯皮卻爬不起來，狀甚痛苦。屋主基格倫聽到聲響便急急出外查看，見到趴在地上的吉萊斯皮一邊道歉，一邊掙扎着想要爬起來查看餐點。

基格倫憶述事發經過，「我打開門，她正躺在地上試圖站起來，比起其他事情，她最擔心的是食物。我當時立即說：『我不在乎食物。我擔心你！』」，他隨即上前扶起吉萊斯皮，並被她重視工作的態度感動到，驚訝她即使摔得這樣重，擔心的竟是薄餅會被壓毀。

基格倫與妻子克萊因聯想到自己父親臨終前仍一直工作，他們不希望吉萊斯皮有同樣命運，於是便將事件分享到籌款網站，希望公眾能善心地幫助這位摔倒的長者，「讓我們向她展示善意，減輕經濟給長者帶來的負擔」。

原本他們只打算為吉萊斯皮籌募「小費」，但出乎意料的是，網民看到影片中吉萊斯皮明明連站起來都困難，卻仍堅持着要為餐點負責，都直呼感動並紛紛慷慨解囊，至今已募得約26.9萬美元（約210萬港元）的善款。

吉萊斯皮工作的餐廳表示她工作的5年半來，一向是客戶的最愛，去年更榮獲「2022 年度最佳團隊成員」的稱號。（「GoFundMe」圖片）

籌得的金額足以改善吉萊斯皮的生活，當基格倫夫婦將此事告訴她時，她表現得相當驚喜，亦有些不知所措，因為她曾經對社會的冷漠感到沮喪，然而現在卻從陌生人身上得到愛，「社會有那麼多有愛心的人，他們關心陌生人、關心一位老婦人」。基格倫夫婦則表示，他們已經把吉萊斯皮視作家人，並希望她能退休，享受生活及天倫之樂。

吉萊斯皮目前正打算向公司申請退休，其任職的餐廳亦發聲明表示，吉萊斯皮工作的5年半一直表現良好，去年更榮獲「2022 年度最佳團隊成員」的稱號，「她是我們客戶的最愛，臉上總是掛着微笑」。

（綜合）