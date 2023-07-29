畀錯？乘客搭的士付$20紙幣　司機驚揭是這外幣「大賺」$XXX貼士

交易找錢時真的要小心看清楚！日前有的士司機網上分享趣事，稱有乘客在繳付27元車資時，除給了2元硬幣及5元硬幣各一外，還有1張藍色「20蚊紙」。不過，這張20元卻不是港元，而是歐羅20元（約172.9港元）！而從外觀看起來，確實與港紙20元有幾分相似，相信是乘客「大頭蝦」付錯錢。



有乘客坐的士時，誤將20元歐元紙幣（約172.9港元）當成港紙20元使用，付錢後就急急離去。（FB圖片）

該司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載照片，表示接了車資27元短途單，而乘客一放低錢就衝下車。司機收錢後細看，發現乘客給了1個2元硬幣、1個5元硬幣，及1張面額20元歐元紙幣（約172.9港元）。照片可見， 20歐元紙幣與港紙20元驟眼看去確實有點相似，相信該乘客是一時認錯。司機忽然得到了152.9元「貼士」後，在網上發文問「（乘客）會唔會返嚟換返啊」。

帖文引起網民熱議，不少人都高呼司機「大賺」，更指這是「曬命PO」，「嘩……成百幾蚊㗎😂」、「畀你就收，開車走啦，扮晒嘢」。有網民就指2款紙幣真的非常相似，但亦有人提醒司機小心是「假錢」，「好似喎😆」、「可能條友真心以為係港紙$20」、「小心係假嘅，到時換唔到」。