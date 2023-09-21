公主摔！男子海邊浪漫公主抱　下秒慘失手　女友重摔水中手機丟失

公主抱變公主摔！近日內地流傳1段影片，廣東有對情侶於海邊約會，男生趁女友專注看手機時，偷偷從後欲公主抱對方，盼製造浪漫小情趣，沒料到男生失手將女友「倒豎蔥」後，再雙雙摔倒在地，女友左邊身被海水沾濕，手機還掉在海中不見。影片引來網民爆笑，大呼男生定必難哄回女友，「女友要變臉了，好好的報廢一個手機，還摔了一跤衣服頭髮都濕了，不作不會死，還要光腳回家，代入想想真的很氣了」。



近日內地流傳1段影片，廣東有對情侶於海邊約會，男生趁女友專注看手機時，偷偷從後欲公主抱對方。（網上影片截圖）

有網民於小紅書分享該段11秒影片，影片顯示事件於9月12日在廣東發生，當時一對年輕情侶站在沙灘近海水位置，穿黑色短褲裙的女友專注看着手機，男生趁女友不為意時，從後抱起，欲在海邊上演一幕浪漫公主抱。

沒料到男生用力過猛和沒抱緊，女友整個人轉了一圈「倒豎蔥」起來，男生趕緊抱着女友右大腿嘗試挽回場面，但女友最終仍重摔在海水上，左邊身完全被海水沾濕。

緊握女友右手的男生也跟着向前摔倒，不過男生在緊急關頭伸出雙手撐着沙面，身體沒被海水沾濕。男生心知不秒，趕緊稍稍扶起狼狽的女友，不過女友手機已掉進海中「消失」，並可見到她面無表情地翻身張望，影片就此完結。

影片引來網民無奈笑言，「你說他行吧，公主抱都抱不好，你說他不行吧，公主抱他能給你打個轉」、「那個女那麼瘦還抱不起」、「物理沒學好，重心在哪都不知道」、「抱不動就別抱」。

甚至有男網民指出男生平日欠缺肌力訓練，「我90斤的時候，公主抱隨便就抱起一個120斤的女的！他這是屬於欠體育訓練」。有網民則認為不全怪男生，「女的沒配合，一般公主抱，女的會摟住男人的脖子上，男的脖力能吃上勁兒，分擔一部份右手的壓力。 PS：要摔也一起摔」。