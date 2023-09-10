焗做電燈膽？閨密總帶同男友出席聚會 事主嘆無奈網民建議很統一
撰文：聯合新聞網
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朋友聚會有時會聊私人問題，若這時候有不熟悉的朋友加入，恐怕會讓大家都不自在。
日前一名女網友抱怨，自從閨蜜交了男友之後，每次吃飯一定會帶男友同行，導致每次訂完餐廳後，才發現要增加一位，讓她感覺很差，無奈表示「等一下去聚餐，會不會又是三人行？」
這種閨密，稱她是「有異性冇人性」也不為過吧！（按圖了解）
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一名網友在PTT發文表示，自從朋友交了男友後，每次吃飯都會帶男友，雖然不是不行，也很歡迎加入飯局，但是朋友每次都不會提前告知，而是訂完餐廳後，才會說「可不可以再加一位」，如果不用訂位的餐廳，當天到達就會發現「她男友也出現了」，這讓原PO白眼表示「有時候就想要兩人吃飯講私密的事情，暗示朋友『我訂2人喔』，朋友還會回『我們+2喔』」，讓她感到相當無奈「等一下去聚餐，會不會又是三人行？」
文章曝光後，有過來人回應：
．「我遇到這種朋友，後來都不會再約了，這種人很機車，硬要帶不熟的人過來」
．「若這種情況讓妳不開心，可以直接跟朋友說」
．「她就是想兩人世界，要嘛放生要嘛妳自己調整心態」
．「這種白目朋友我都直接放生耶」
．「直接跟她說妳不想跟不熟的人吃飯，或是要他們自己吃」
．「我也超不爽這種人，自己跟朋友聚會是很難嗎？」
．「有異性沒人性，閨蜜感情薄如紙」
．「勾引她男友，保證下次不會再帶」
．「就算妳講私密事，妳朋友也會講給她男友聽，有差嗎？」
．「我遇過直接跟朋友說了，對方還硬要帶男友的，後來果斷放生」
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