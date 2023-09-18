慘！內地女遊泰遭男同胞綁架勒索　醒來全裸疑遭性侵　最終咁逃脫

泰國發生中國人綁架中國人案件！1名27歲內地女子到泰國旅遊，由朋友介紹下認識趙姓內地男，2人透過通訊軟件聊天約10天後相約吃飯，女子吃飽飯喝了酒後就感到頭暈，翌日醒來驚覺全裸在趙男下榻的酒店房間中，疑曾被性侵。隨後趙男稱欲帶她去吃早餐，再繼續去芭堤雅遊玩，女子不虞有詐跟着上私家車，詎料趙男隨即露出真面目，對女子出言恐嚇，掐頸威脅，又用繩綁住女子手腳，並改變路線將車輛開往偏僻地方，稱要勒索20萬元人民幣（約21.7萬港元）。惟車輛在行駛途中發生車禍，女子趁機逃下車向駛經的的士司機求助。



警方最終通過監控鏡頭找出趙男位置，到場將他拘捕，初步涉及綁架勒索、囚禁且損害他人自由、猥褻等罪名，並需待受害女子驗身報告出來後，才能增控強姦罪。



趙男（藍衣者）綁架受害女子期間，行駛的車輛發生車禍，女子成功逃脫，趙男終事敗被捕。（網上圖片）

據泰國《世界日報》報道，被綁架的27歲中國女子任職中介，職務是帶顧客往韓國整容，曾多次持旅遊簽證入境泰國，最近一次入境時間為9月2日。她日前往韓國整容後就往泰國放鬆休息，在朋友介紹下認識同樣來自中國的趙姓男子，2人透過通訊軟件聊天約10天後，於9月13日相約到1間燒烤店吃飯。

女子吃飽飯喝了會酒後就感到頭暈，之後「斷片」失去記憶，翌日即9月14日從趙男下榻的酒店客房中醒來，更驚覺自己全身赤裸。當她徹底清醒後，趙男稱欲帶她去吃早餐，再繼續去芭堤雅遊玩。

女子此時仍未驚覺身處危險中，便跟隨趙男上了私家車，在車上吃飯期間，趙男露出真面目，對女子出言恐嚇及掐頸威脅，改變路線將車輛駛往偏僻地方，又用繩綁住女子手腳，勒索20萬元人民幣（約21.7萬港元）。當時女子身上沒錢，只能先讓朋友轉帳5萬元人民幣（約5.4萬港元），趙男眼見將有錢財到手，便將車駛上詩叻高速公路欲前往取錢，但在行駛期間發生車禍。

趙男下車與相撞車輛司機交涉，由於繩子綁得不太結實，女子趁趙男不為意時逃下車，向駛經的的士司機求助。警方接獲發生綁架案後，調查監控鏡頭影片，得知趙男與相撞車輛司機駛離高速公路，以便處理車禍事宜，於是迅速趕到現場拘捕趙男，當場搜出10萬泰銖現金（約2萬港元）和一些外幣，以及綑綁受害女子的繩子。

警方在車上搜出綑綁用的繩子。（網上圖片）

趙男供稱，他於杜拜任職司機，曾從杜拜入境泰國4次，最近一次是9月8日。警方推斷是次綁架案是趙男一人所為，因他於受害女子交談過程中，推測對方是有錢人，在貪念下策劃綁架勒索。警方指出，目前沒發現趙男與團夥有關，不過會聯繫中國駐泰大使館，請求幫忙調查趙男背景，確認有否於中國犯案。而涉案車輛是趙男以每天5,000泰銖（約1,100港元）租借，案發當天車輛剛好到期。

警方初步指控趙男涉綁架勒索、囚禁且損害他人自由、猥褻等罪名，並需待受害女子驗身報告出來後，才能增控強姦罪，目前趙男已被警方移送法辦。

（泰國《世界日報》）