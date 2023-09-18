林作涉JPEX案被捕被押上車　盤點7大抽水事件　這1單引公憤下場慘

【林作／抽水事件】虛擬資產交易平台JPEX事件引起社會關注，在中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC，並曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作被警方商業罪案調查科拘捕，他較早前到警署提供資料釐清與JPEX關係。警員今早（9月18日）到林作位於中環的辦公室進行搜查，檢走數箱證物，包括大疊現鈔。

有「抽水王」之稱的林作，過往言語出位常惹來網民爭議，以下盤點林作7大抽水事件。



林作周一（18日）中午由警員陪同被押上車。（夏家朗攝）

抽水事件一：《黑豹》男主角結腸癌病逝



2020年8月，Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）因結腸癌併發症逝世，終年43歲。林作在Facebook轉發消息，更道：「45歲就大腸癌過身。疾病無從預測。一定要早啲check。check之前，記得搵 #林作保險。」

不少網民見到帖文後直斥林作「抽水」、「發死人財」和「消費死者」，而林作回覆時指自己並非宣傳，而是「救人」。可是，這個回覆卻使更多網民反感，並在留言區提出質疑，「人哋43歲，抽水都唔該Check好啲資料先」、「黑豹本身非常有錢，佢嘅死根本唔關保險事」。

（Facebook）

抽水事件二：鑽石山荷里活廣場謀殺案



2023年6月，鑽石山荷里活廣場謀殺案引來各界關注，市民對案件深感不安，抨擊疑兇冷血殺人行為，然而林作在instagram圖文並茂，模仿疑犯裝束表示「放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」，標榜「9成新」、「逃跑一流」，索價399元。

網民看後一致批評林作「沒人性」、「悲劇當有趣」，不過對於網民責罵，林作反指網民中計，更在個人社交平台專頁轉載連登討論區連結，還擊稱「玩delete post係最高招」。林作言論風波持續發酵，英國保誠保險（香港）之後與林作終止合約。

林作在ig發帖報稱放售與疑犯所穿的同款波鞋，還模仿疑犯裝束，事後雖刪除帖文，但有網民已經截圖，不少人鬧爆林作缺德。（連登討論區圖片）

抽水事件三：林作鍾培生拳賽



2021年2月，林作表示籌100萬元為其保險團隊請人，之後新開辦YouTube頻道的「百億富三代」、「香港電競之父」鍾培生接受傳媒訪問時透露，每年會用100萬元回饋會員，林作於是在該報道Facebook帖文留言「抄我100萬？」，結果「辣㷫」鍾培生爆罵戰，鍾培生更出100萬元下戰書與林作打擂台賽，及後再加碼，事件以林作戰敗告終。

林作的一句：「抄我100萬？」觸發一場「百萬擂台戰」。（林作FB圖片）

點擊睇二人的約戰過程：

+ 3

抽水事件四：要求陳凱琳弟弟驗DNA



2022年6月，前港姐陳凱琳（Grace）龍鳳胎弟弟Derek被指與父親不似樣，林作公開表示願出100萬元，要求Derek與父親驗DNA，後來加碼至1,000萬元。Derek離開香港後，林作稱已收到Derek的DNA資料，但表示留意到很多網民對事件沒有興趣，「我最多自己知道結果，自己爽就好。確實，關你哋鬼事，我都廢事話你哋知。本來打算與民同樂，揭開真相，令一眾同我一樣頂癮多年嘅人可以放下心頭大石。而家，唯有我自己happy」。

引起討論的合照。（IG/@derek_hcc）

抽水事件五：諷「香港小姐」質素被發律師信



2022年6月，林作於社交平台留言：「香港小姐根本唔難選 ，每年選嘅人好多，但9成係豬趴（扒），一喺電視城落車你就知。最出名嗰個叫東涌羅浩楷」。事後無綫電視（TVB）向林作發律師信。

抽水事件六：借舊愛麥明詩過橋「護花」



2020年8月，林作與女友裕美結伴到TVB欣賞《2020香港小姐競選決賽》，加上舊愛麥明詩亦有同場。由於麥明詩和裕美比較再次在網絡出現，林作在個人IG出面「護花」：「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流。絕非平平無奇，可謂波濤洶湧。今晚乃來當觀眾而已，難道要着到嚟選美咁嗎？」。麥明詩事後回覆傳媒只說「唔想中圈套」。

（IG）

抽水事件七：大爆親母為新冠肺炎「跳舞群組」成員



2020年11月，新冠肺炎疫情嚴峻，「跳舞群組」確診人數上升引起社會關注。當時林作於Facebook貼出其母親照片，稱「我媽媽係跳舞群組嘅。不過佢醒目，收到風有人有嘢，走咗佬先。老母永遠係至醒目。依家喺內地風流快活。」帖文引來網民質疑林媽媽有特權毋須隔離，林作後來澄清只是「抽水」。