林鍾大戰｜林作狂攬全場跑免KO　網民反應兩極：戰術成功VS零尊重

林作與鍾培生的百萬世紀拳賽昨晚（18日）舉行，賽事焦點落在壓軸出賽的林鍾大戰，鍾培生賽前聲言有信心在首回合K.O.林作，但最終仍要打足4個回合才計得分勝出。賽後不少網民激辯林作在擂台上的表現，反應兩極，有人指他每當被打中即上前緊抱對手，甚至在場上四處亂竄非常「肉酸」；惟也有網民反稱林作有計謀，「今次真係睇到佢係牛津畢業用腦打拳」。



比賽頭兩回合，鍾培生主動出擊，相反林作則採防守和閃避戰術。（直播片段截圖）

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在4個回合中，大部份時間都由鍾培生主動出擊，不停追打林作，而林作則經常使出「攬功」，每當鍾培生追上並出拳時，他便立即上前緊抱對方。比賽中林作亦多次閃避後跑走的，曾被裁判警告。2人大鬥4回合，最後鍾培生以40比34勝出比賽。

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這場拳賽受人矚目，不少網民也紛紛熱議2位參賽者的表現，部份網民狠斥林作不尊重比賽，經常出招「拖時間」，導致比賽可觀性極低，猶如在看「愛的抱抱」不停上演，直斥「其實佢咁玩法同冇應戰冇分別」、「上台成個懦夫咁，又攬又跑」。

不過，也有不少網民反稱欣賞林作的打法，認為他作為拳擊新手，只靠近半年的操練，與較有經驗的鍾培生對打仍能撐足全場，大讚其戰術湊效，「今次真係睇到佢係牛津畢業用腦打拳」、「睇完反而覺得，林作冇想像中咁廢，鍾培生冇想像中咁勁」。

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同場加映：鍾培生與林作日前出席過磅儀式，向大眾展示苦練成果「Show身材」，不過過磅照一出卻引起網上熱議，有網民比對拳賽海報後更直言「照騙」▼▼▼



鍾培生與林作的「百萬擂台戰」今晚（18日）終於在九龍灣國際展貿中心上演。（網上圖片）

再睇林作與鍾培生拳賽前過磅情況▼▼▼

大會安排一眾拳手上磅量度體重，林作重達72.3公斤，與64.8公斤重的鍾培生，足足相差7.5公斤（16.5磅）。（鍾培生IG圖片）

同場加映：大戰前身材數據、網絡聲勢比併 體重差咁多？

第一戰：身材數據：林作較鍾培生重多達7.5公斤

第二戰：Google Trends林作領先

第三戰：Facebook追蹤人數鍾培生跑出

第四戰：Instagram追蹤者鍾培生又贏

綜合以上，雖然鍾培生身材數據上較林作輸蝕，但網上facebook及Instagram聲勢上鍾培生大勝。大家又支持誰人獲勝呢？