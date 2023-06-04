荷里活廣場兇案｜林作放售疑犯同款波鞋抽水　保誠：決定終止合約

鑽石山荷里活廣場謀殺案引來各界關注，市民對案件深感不安，抨擊疑兇冷血殺人行為，然而自封「香港抽水王」、以「保誠資深區域經理」自居的林作在instagram圖文並茂，模仿疑犯裝束表示「放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」，標榜「9成新」、「逃跑一流」，索價399元。網民看後一致批評林作「沒人性」、「悲劇當有趣」，不過對於網民責罵，林作反指網民中計，更在個人社交平台專頁轉載連登討論區連結，還擊稱「玩delete post係最高招」。

林作言論風波持續發酵，英國保誠保險（香港）今早（6月4日）於Facebook發出嚴正聲明，不點名指「有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為」，明言「這與我們公司的價值觀背道而馳」，更決定「與有關理財顧問終止合約」。



林作在ig發帖報稱放售與疑犯所穿的同款波鞋，還模仿疑犯裝束，事後雖刪除帖文，但有網民已經截圖，不少人鬧爆林作缺德。（連登討論區圖片）

鑽石山荷里活廣場上周五（6月2日） 發生謀殺案，2名分别22歲及26歲女子遭不相識的39歲男子持魚生刀捅死，引起社會各界關注。經常「抽水」的林作，事後在instagram上載自己與謀殺案疑兇拼圖，並似刻意穿上與疑犯相似裝扮，除了都是穿淺色背心和深色短褲，更穿着了同款波鞋，連站立的姿勢都相似。

林作在帖文寫上「放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」，而且列明尺碼，標榜「9成新」、「最輕盈系列，跑步一流，當年練拳常着」、「逃跑一流」，售價399元，但隨後刪除帖文。

林作轉載連登討論區連結，反指是連登你中計。（林作ig圖片）

不過已有網民截圖，上載至「連登討論區」，直指「林作驚到del post」。網民看到截圖後，紛紛鬧爆林作「呢鋪抽中火水」、「悲劇當有趣」、「個人本質要壞到乜嘢程度先寫得出『同款波鞋』𠵱啲嘢」、「傷口上灑鹽」。

▼警員到場拘捕疑犯▼



然而林作對負評似乎不以為意，又在個人社交網站轉載討論區帖文連結，表示「之前有位高人告訴我，其實玩delete post係最高招。果然，連登仔係永遠都會中計。沒有你哋，我唔會有今時今日的成就。連登男神，實至名歸。幫埋你哋推」。

雖然林作的帖文似輕描淡寫，甚至指「連登仔中計」，似暗示自己是故意迅速刪帖，惟有網民留言追擊：「其實淆底無問題，最大問顯係明明淆底又要專登強調唔係淆底，明眼人一睇就知道你係淆底。」

（林作Facebook）

有關截圖亦在其他社交網站流傳，網民看後紛紛爆林作缺德、冷血，直斥他以往已借天災或名人逝世乘機推銷保險或抽水，這次更將令全城心寒的謀殺案拿來輕佻地開帖，令人無法忍受，「兩條人命，佢好意思抽水」、「估到佢一定抽水，估唔到咁低手」、「逃跑一流？係咪想疑兇成功逃跑」、「如果有人性，都唔會拎謀殺案嚟抽水」、「千祈唔使退縮，唔使道歉，無人會原諒你」，更有網民發起到保監會投訴。

林作言論風波持續發酵，其所屬保險公司保誠保險（香港）今早在Facebook發出嚴正聲明，不點名指「保誠知悉有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為」，強調「這與我們公司的價值觀背道而馳。此個別理財顧問的言論及行為絕不代表保誠立場」。保誠又說，經內部調查後，「公司已決定與有關理財顧問終止合約」，重申公司有清晰「社交媒體指引」，所有員工及理財顧問理應遵守。