貴價淘寶中伏！港女淘寶$8700家具全寄失迫瞓地板　投訴後續更慘…

【淘寶／網購／集運／須知】「淘寶」網購大行其道，但也要留神。有港女就在小紅書發文訴說淘寶「血淚教訓」，指她在淘寶網購了約8,000人民幣（約8,700港元）家具，包括餐桌、床、燈等，以準備新屋入伙，沒想到集運過程中被告知全部寄失，她被迫在「家徒四壁」的家中睡地板，而港女到物流客服投訴，集運公司明言不能賠足全額。港女之後重買全部家具，沒想到事件卻有驚人發展，令她傻眼崩潰，「現在怎麼辦…」。

帖文引來網民熱議，不少人感同身受，分享自己淘寶網購不快經歷。



有港女就在小紅書發文訴說淘寶「血淚教訓」。（《我要準時下班》劇照）

該港女9月9日於小紅書以「XX（集運公司名稱）！！！淘寶官方集運買家具到香港全部丟失」為題發文，講述是次「血淚教訓」，提醒其他網民要「避雷」。

該港女於小紅書發文，講述是次「血淚教訓」，提醒其他網民要「避雷」。（小紅書）

她指出，9月回港工作，8月決定租1間空屋子自己添置家具，並在8月趁淘寶優惠活動，花費約8,000人民幣（約8,700港元）買齊所有家具，包括床、餐桌、燈等，以官方集運到香港，滿心歡喜等待8月20日搬入佈置妥當的新家，詎料卻是噩夢開始，「自從8.18家具從大陸段到了香港集運倉後就一直顯示正在出倉。一開始以為只是運送得慢，於是每天打電話問什麼時候送貨，得到的答覆都是2至3天，結果過了一個星期沒送貨」。

由於床等家具未送到，樓主睡了一星期地板。（示意圖／gettyimages）

無奈下，樓主睡了1星期地板，之後客服陸續聯繫她，沒想到令她更「傻眼」，竟然全部寄失了，「等來的不是終於送貨，而是客服開始陸陸續續聯繫我說貨丟了」。

樓主當時不敢相信，「怎麼能那麼大的家具全丟了呢？」，於是向客服投訴追討賠償過程，惟客服只說正在催促，甚至已讀不回。後來集運公司告訴她，有兩單超過2,000人民幣（約2,200港元）的家具，只能賠上限2,000人民幣（約2,200港元），令她相當不滿，「我的餐桌和床加起來一共6,000多（約6,500港元），等於我不僅每天耗時耗精力地跟她argue，睡地板三星期，最後還平白損失2000多塊（約2,200港元），而且是在一個我根本不知道什麼情況下有的流氓協定條款下」。

從樓主上載淘寶截圖看到，她買了約2,600人民幣（約2,800港元）實木餐桌、約3,800人民幣（約4,100港元）實木床，以及約1,700人民幣（約1,800港元）燈具等。

樓主後來重新購入所有家具及運送，感嘆「我到現在傢俱都沒拿到錢也沒賠到。整個過程就是憤怒和極度惡心」，又提醒其他網民「避雷」，「特別是超過兩千的貴重物品，經過這次事情真的不想再用淘寶了，整個購物體驗不能說是差了，應該說是極其惡心，直接索要精神損失費都不為過」。

帖文引來網民熱議，不少人分享自己淘寶網購不快經歷，「唉…看見你個post，很大陰影啊……香港生活真的很不方便，連平常不過的淘寶也要另加集運費」、「我的床也丟了！8月30號就到港了。結果一直不派送。每天找客服就是踢皮球的敷衍，惡心的夠夠的」、「我的東西不會也都丟了吧。買的床快送了十天了」。

樓主3天後於留言更新，之前說「丟失」的家具突然全部「找到」並送上門。（小紅書）

本以為事件告一段落，但後續發展令樓主徹底「無語」。樓主3天後於留言更新，之前說「丟失」的家具突然全部「找到」並送上門，導致家中出現2套一模一樣的家具，崩潰求救，「靠我無語了家人們，突然全部找到………………客服也沒告訴我，倉庫的人突然全部送上門。我家現在兩套一樣的家具塞滿了……………我第二套早就到貨裝上了…………現在怎麼辦」。網民則建議她，「你把找到的那套退貨，用後買的那個訂單退貨」、「把第二套在香港便宜點賣掉」。