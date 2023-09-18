JPEX案｜KOL陳怡涉串謀詐騙被捕　昨發2片轟「正貪會」：一味靠屈

【JPEX／香港／證監會】虛擬資產交易平台JPEX事件引起全港關注，警方今日（9月18日）就JPEX案採取執法行動，先後拘捕林作及KOL陳怡等人，並搜查多個場外交易所（OTC）。

陳怡活躍於YouTube平台，而於被捕前一天（9月17日）仍在其個人YouTube頻道連發2片，疑影射證監會是「正貪會」，形容事件是「一味靠屈JPEX」，又質疑是要保護背後利益，影片內容獲不少支持者留言表示同意，「人在做天在看，班水兵打手、幕後抹黑班X街，必下地獄！」。不過，有網民認為陳怡的言論沒有理據，涉及攻擊及誣蔑證監會，恐引起市民憤怒，認為政府部門應對其言論作出跟進調查。



警方就JPEX案搜查尖東永安廣場「陳大怡找換店」辦公室，拘捕兩人，包括KOL陳怡。（朱永倫攝）

經營加密貨幣找換店的KOL陳怡，今早涉嫌串謀詐騙被善方拘捕。根據網民上載圖片，尖東永安廣場管理處將「陳大怡找換店」辦公室正門以圍板封起，有網民指警員爆門進入辦公室搜查，而《香港01》記者於下午3時許到現場了解，發現辦公室玻璃門打開，有探員在內搜查，有管理處職員在門外留守。

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警方至今暫接獲千宗涉及JPEX報案。翻查資料，陳怡2021年在尖沙咀開設第一間加密貨幣找換店CYOTC，然後擴張，去年3月在元朗增設樓高兩層地舖，佔地共2,000呎。

陳怡活躍於YouTube平台，在YouTube頻道「陳怡ChanYee」有超過22萬名訂閱者，而JPEX被證監會點名警告後，陳怡便在社交平台對證監會口誅筆伐，昨日（9月17日，被捕前一天），陳怡更連續發布2段影片，爆粗不斷炮轟，更疑影射證監會是「正貪會」，「可惜政府無立假新聞法，否則可以看到證監會全體職員一齊入獄」、「正貪會（證監會）爛仔格一味靠屈JPEX，保護背後邊個利益？」。

陳怡更連續發布2段影片，爆粗不斷炮轟證監會是「正貪會」。（YouTube）

2段影片分別有2.1萬及4.2萬人次瀏覽，並有大量網民留言表示支持，並且為陳怡打氣，「始姐要好好保護自己」、「事情一定會得到解決，支持你」、「美麗與智慧並重，佩服妳的勇氣」、「女俠陳怡！」。

不過，另有網民認為事件仍在調查中，而證監會作為監管證券機構，陳怡在沒有實質據下影射及辱罵證監會，恐有人因此聽信其言論，可能因此感到憤怒及質疑證監會威信，認為政府應調查陳怡的言論有否違法，並作出跟進。

警方就虛擬資產交易平台JPEX案採取執法行動，繼拘捕林作外，消息指另1名涉嫌經營加密貨幣找換店KOL陳凱怡亦疑涉案被捕。