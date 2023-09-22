港女呻男友無上進心　無錢食飯搭車拒上班仲咁解釋　憂將來變湊仔

這已經不單是上進心問題？有女生日前發文大呻男友無上進心，透露對方無錢吃飯和搭車，有時要她代出，甚至電話費都無錢付導致難以聯絡。她形容男友自知無錢卻不願上班，只花時間留在家打機，勸其工作竟答上完班不會馬上出糧，「都係冇錢啫」，雖然相愛但「我覺得自己同佢一齊好似湊仔咁」。不少網民指其男友連基本責任感都無，「懶人係養唔熟的」，女生後來亦分享後續。



樓主大呻男友經常不工作，導致不時無錢吃飯和搭車。（《堅離地愛堅離地》劇照）

樓主在Dcard討論區發文，指「男朋友冇上進心點算好」，她和男友已拍拖1年多，「一齊咗之後發現原來佢屋企冇乜錢，我都唔介意」。她從不要求男友送禮物，但發覺男友竟然無錢吃飯和坐車，「有時要我幫佢出埋十幾蚊嘅搭車錢，連電話費都交唔起，導致我好難聯絡到佢」，要等男友連上外面的Wi-Fi或者返到屋企才能找到他。

樓主認為男友最嚴重之處，是自知無錢，又不願意上班賺錢，明知自己很懶，寧願花時間留在家中打機都不去工作，更可以在兩個月內轉3份工，「因為佢冇責任感，佢唔會主動報更，經常已讀不回，對工作嘅態度好兒戲」。樓主每次都要督促他早點報更，上更多班，男友縱然肯報但又會嫌她囉嗦，「話佢自己識報又唔係小朋友，結果最後都係當耳邊風」。

樓主指男友自知無錢，但都不願上班，工作態度又兒戲。（《男人唔可以窮》）

樓主好言相勸要上班才會有收入，未料男友解釋上班後都不會馬上出糧，「都係冇錢啫」，實在難理解其心態，現在不知如何是好，「我覺得自己同佢一齊好似湊仔咁，我完全變成一個倒貼女，我好難想像到未來」。樓主表示，兩人曾討論未來，例如儲錢去旅行，「佢仲工都唔肯返仲點去旅行，錢都冇」，但她承認兩人仍彼此相愛，對方除了無上進心之外，「其實都係幾好嘅男仔」。

網民認為樓主根本不應幫男友出錢，現在已非上進心問題這麼簡單，「懶人係養唔熟的，都已經唔係無上進心喇，直接係懶到出汁…有人幫佢畀晒仲使咩做啫」、「係自己都照顧唔到，處事態度都有問題」、「睇得出佢無負任感，對自己嘅人生都唔負責，唔好幻想佢會對你嘅愛負責」。

有留言指他拒絕上班不用面對職場人事，性格或會較溫和，「而且做人冇野心，條件又差，大機會唔會出去偷食」。樓主最後透露已分手，又回應網民提到的無野心不會偷食之說，稱其實兩者無關，「溝女俾女抄牌都有可能，其實佢一直都畀唔夠安全感我，可能時不時睇佢手機都唔得」。

（Dcard）