深水埗街市驚見「天價巨型黃立䱽」　售價逾400元惹議　專家咁講…

巴掌大的黃立䱽在本地街市一般數十元就有交易，可算是「平民價」海鮮，但日前有網民就在街市發現「天價巨型黃立䱽」！相中2條黃立䱽逾1呎長，重約4至5斤，售價分別為430元及400元。不少網民都認為「咁貴咁大條」的黃立䱽實屬少見，但認為「幾百蚊買條黃立䱽，好唔抵」、「揸住400幾蚊，食比目魚扒好過啦」。香港海鮮業聯合總會主席李彩華回覆《香港01》時表示，近年有漁民釣到很多大型野生黃立䱽，一般零售價為60至70元1斤，「如果400元1條會偏貴」。



有網民在街市發現「天價巨型黃立䱽」，2條黃立䱽重約4至5斤，售價分別為430元及400元。（「香港街市魚類海鮮研究社」FB圖片）

有網民日前在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發帖，表示在街市魚檔內發現2條「超過1呎長」的巨型黃立䱽，售價分別為430元及400元。從照片可見，2條黃立䱽分別被放置於2個膠兜內，但因體型較龐大，魚頭魚尾均超出膠盤以外。魚身下方有冰塊，相信用作保鮮。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華回覆《香港01》時解釋，近幾年間因受颱風影響，南中國海有不少漁排被巨風摧毀，導致大量黃立䱽走失。此後，有漁民釣到許多大型野生黃立䱽。他又指出，黃立䱽零售價1斤約為60至70元，而圖中2條黃立䱽約重4至5斤，「如果400元1條會偏貴」。

有眼利網民認出相中街市為深水埗北河街街市。（資料圖片）

帖文引起網民熱議，有眼利網民認出相中街市位於深水埗北河街，有很多人不但震驚圖中黃立䱽的體型，亦驚訝於其售價之高，紛紛形容是「天價」。有人認為以400多元買黃立䱽不值得，「咁嘅價錢我買條新鮮啲嘅東星斑都買到啦」、「400幾好多魚選擇啦」、「釣開魚嘅唔稀奇，買開魚嘅覺得罕見」、「哇！咁大條真係未試過」；但有人就指「愈大條嘅黃立䱽，油脂愈多愈香！」、「呢啲size嘅海黃立油脂極豐富，中慢火煮就又濃味又滑㗎啦，蒸就一定唔會好食」。