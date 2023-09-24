真拾金不昧！路邊撿到$5.4萬金頸鍊　好心男與女友果斷送往警署

世上有人見財起意，但亦有人「拾金不昧」。近日浙江1名男子與女友逛街時，發現地上有1條價值5萬多元人民幣（約5.4萬港元）的金頸鍊，即時撿起交給警方。原來不久前失主駕車外出，返回車內後發現金頸鍊不知所終，以為被盜便焦急報警。所幸遇上路不拾遺善心人，最終失而復得。



浙江女子黃女士丟失1條價值5萬多元人民幣（約5.4萬港元）的金頸鍊，所幸遇上路不拾遺善心人，最終失而復得。（「桐鄉公安」微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，9月13日，浙江嘉興桐鄉市梧桐派出所當值警員接到民眾前來報案，指金首飾「被盜」。據失主黃女士所指，當日上午她獨自駕車外出逛街，回來後卻發現放於車內的金頸鍊不翼而飛。她稱金頸鍊價值5萬多元人民幣（約5.4萬港元），是結婚時丈夫買的三金首飾，於她而言意義非凡。她一發現金頸鍊丟失就十分焦急，即時到派出所報案。

就在黃女士報案不久，市民徐先生就和女友前往派出所，表示撿到了1條金頸鍊。警員想起丟失金頸鍊的黃女士，便讓她前來辨認。經辨認，證實金頸鍊為黃女士失物，原來當日身穿長裙的黃女士下車離開時，長長的裙擺意外將金頸鍊絆了出來，滑落車邊。徐先生和女友剛好經過停車處，撿到後金頸鍊便趕快交到派出所。

事件引起網民熱議，不少人大讚徐先生及其女友路不拾遺，具有良好公民品德，「就像金項鍊不褪色」、「正兒八經的『拾金不昧』」。另外，有人質疑黃女士未有實話實說丟了東西，反而胡亂猜測財物被盜，可能會令「做好事的人背上小偷的嫌疑」。但有網民就為她解釋，「東西毫無察覺地消失了，當事人確實很難判斷是不是被偷了」、「丟的話不給立案，被偷就可以立案」。

（綜合）