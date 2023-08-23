暖！日女遊台意外跌銀包　靚仔警員霸氣借1萬元　翌日收呢樣謝禮

「台灣最美的風景是人！」2名日本女生早前到台北自由行時，其中1人不慎遺失了銀包，只好到派出所向警方求助。1名年輕警員得知兩人情況，二話不說借出1萬元（新台幣，下同，約2454港元），令她們當場熱淚盈眶，不斷道謝。翌日2名日本女生返回派出所歸還現金，更向該名警員送上親手寫的中文感謝卡，雪中送炭的好人好事曝光後引來台日網民讚好。



2名日本女生早前到台北自由行時不慎遺失了銀包，1名年輕警員得知兩人情況，二話不說借出1萬元現金，雪中送炭的好人好事曝光後引來台日網民讚好。（民視新聞截圖）

事發上月23日，2名到台北遊玩的日藉女子綾乃及奈津美，到當地大安分局敦化南路派出所求助，表示其中1人於中山區不慎遺失了銀包，身上只剩下日圓及信用卡，卻因沒有開通授權功能而未能提款，情急下不知如何是好，決定到警署詢問處理方法。

派出所的當值警員陳昱豪、李哲宏、翁豪廷透過電話翻譯程式，向兩名日本女生了解事件經過，得知兩人為朋友關係，事發當日為自由行旅程倒數第2天，原本計劃到九份遊玩，卻因遺失銀包而受影響。

警員陳昱豪得知綾乃及奈津美的情況，二話不說表示願意借出1萬元現金，供兩人解決燃眉之急。兩女聞言驚訝又感動，熱淚盈眶以翻譯程式反問：「你相信我們嗎？」陳昱豪則笑着回答，「沒問題的，妳們看起來是好人」。兩女於是帶着1萬元，按照計劃好的路線到九份遊玩，同時聯絡家人幫助匯款。

警員陳昱豪（中）表示，願意幫忙只因1個易地而處的想法，又指對兩名日本女生親自製作卡片答謝感到驚喜。（民視新聞截圖）

原以為好人好事就此告一段落，沒想到兩名日女翌日竟返回派出所，不但全數歸還借用的1萬元現金，更向警員送出親手製作的感謝卡，上面貼有兩人到九份放天燈的照片，當中天燈上以中文寫有「謝謝敦化南路派出所」的字眼，而卡上亦以中文手寫了「多虧了您和您的團隊，我們的台灣之行非常愉快，請到日本來拜訪我們」、「我愛台灣」等字句。

熱心幫忙兩名日女的警員陳昱豪表示，願意幫忙只因1個易地而處的想法，「當時只是想說如果有一天，我在外頭旅行的話，如果有人願意這樣協助我，我真的會很感動」。他對兩名日本女生親自製作卡片答謝感到驚喜，並表示希望將來能到日本與對方相聚，「有馬上跟女友說這件事情，她也很開心，因為我沒有去過日本，我說如果有去日本的話，我們可以一起去找她們」。